Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

Levante

  1. Portada
  2. Actualidad

El CICA de Antas descubre la luz y el silencio de Francisco Ávila en una muestra antológica de seis décadas de arte

El Centro de Interpretación de la Cultura Argárica inaugura este jueves una exposición que recorre el universo íntimo del pintor antuso, un creador polifacético que une la precisión científica con la sensibilidad de maestros como Sorolla o Antonio López

Regala esta noticia
Francisco Ávila, ante el CICA de Antas.
Francisco Ávila, ante el CICA de Antas. (R. I.)

Marcos Tárraga

Antas

El municipio de Antas se prepara para rendir un merecido homenaje a uno de sus vecinos más ilustres y singulares. El Centro de Interpretación de ... la Cultura Argárica (CICA) abrirá sus puertas este jueves, 30 de abril, a las 20:00 horas, para inaugurar la exposición 'La emoción de la luz: El universo íntimo de Francisco Ávila'. Esta muestra antológica supone un hito cultural para la comarca, ya que ofrece un recorrido exhaustivo por los más de sesenta años de producción pictórica de un artista que, a pesar de su timidez y retraimiento natural, ha logrado capturar los infinitos matices del paisaje y la figura humana con una maestría técnica que raya en la excelencia.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

El CICA de Antas descubre la luz y el silencio de Francisco Ávila en una muestra antológica de seis décadas de arte

[]

El CICA de Antas descubre la luz y el silencio de Francisco Ávila en una muestra antológica de seis décadas de arte