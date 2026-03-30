El ciclocarril del Embalse de Cuevas el Almanzora se transforma en un pulmón de movilidad sostenible

El paisaje de Cuevas del Almanzora está a punto de experimentar una de sus transformaciones más ambiciosas en materia de sostenibilidad y ocio al aire ... libre. El Ayuntamiento ha dado el pistoletazo de salida a las obras de intervención en el ciclocarril del Embalse, un proyecto que trasciende las labores convencionales de mantenimiento para proponer una metamorfosis integral de la ruta existente. Esta iniciativa busca convertir un trazado funcional en una infraestructura verde moderna, atractiva y, sobre todo, adaptada a los desafíos climáticos actuales. Los trabajos, que ya se encuentran en plena ejecución, suponen la consolidación de un corredor verde que unirá el núcleo urbano con uno de sus parajes naturales más emblemáticos, dotando al municipio de un espacio de esparcimiento que prioriza la salud de los ciudadanos y el respeto absoluto por el ecosistema local.

Esta ambiciosa intervención se encuentra estratégicamente enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Cuevas del Almanzora, un programa que cuenta con el respaldo financiero de la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU. El proyecto, integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, se alinea con las directrices de Transición Verde y Sostenible, demostrando la capacidad del consistorio para captar recursos internacionales y reinvertirlos en la mejora directa de la calidad de vida de sus vecinos. Con una inversión que supera los noventa y tres mil euros, la obra representa un paso firme hacia un modelo de ciudad más resiliente y comprometida con la descarbonización.

La génesis de este proyecto se remonta al año 2020, cuando se habilitó originalmente la infraestructura ciclopeatonal de quince kilómetros. Si bien aquella primera fase cumplió con el objetivo de dotar de firme y señalización a la ruta, la intervención actual aborda las carencias ambientales que el paso del tiempo y las duras condiciones climáticas del Levante Almeriense habían hecho evidentes. El consistorio se centra ahora en la mejora funcional del trazado, poniendo especial énfasis en la creación de zonas de sombra natural y la recuperación crítica de espacios que históricamente habían quedado degradados por antiguas actividades extractivas o por vertidos incontrolados. De este modo, el proyecto actúa no solo como una mejora de la movilidad, sino como una herramienta de restauración paisajística que sana las cicatrices del territorio.

El diseño técnico de esta transformación ha corrido a cargo del equipo de Kauh Arquitectura y Paisajismo, quienes han proyectado una actuación quirúrgica en un tramo prioritario de casi cuatro kilómetros que discurre por la margen izquierda del río Almanzora. La clave de esta intervención reside en una plantación integral basada exclusivamente en especies autóctonas. Esta elección no es casual, ya que garantiza una integración visual perfecta con el entorno semiárido de Almería y asegura el cumplimiento de los más estrictos criterios de protección de la biodiversidad. Siguiendo el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, el proyecto fomenta la creación de un microclima más fresco que invitará al uso del carril incluso en los meses de mayor insolación, convirtiéndolo en un itinerario amable para ciclistas y peatones.

Para garantizar la viabilidad y supervivencia de la nueva vegetación en un entorno donde el agua es un recurso preciado, el plan incluye la instalación de una moderna red de riego. Esta infraestructura se conectará de forma eficiente a diversos puntos facilitados por la Comunidad de Regantes local, lo que supone un ejemplo de optimización de los recursos hídricos disponibles mediante la colaboración entre entidades locales. Además de la plantación de arbolado y arbustos, las obras contemplan el extendido de tierra vegetal en aquellas áreas donde el suelo presentaba una pobreza extrema, así como una renovación completa de la señalización informativa. Esta última parte busca mejorar la experiencia del usuario, ofreciendo datos de valor sobre el entorno natural y las normas de uso de este nuevo corredor sostenible.

En definitiva, la transformación del ciclocarril del Embalse en un corredor verde es una apuesta decidida por la movilidad no motorizada y el turismo sostenible. Al finalizar estos trabajos, Cuevas del Almanzora no solo contará con una ruta deportiva de primer nivel, sino con un refugio climático que pone en valor el patrimonio natural del municipio. Este proyecto simboliza la transición hacia una gestión del territorio donde la ingeniería y la naturaleza caminan de la mano, ofreciendo a visitantes y residentes un espacio donde la actividad física y la contemplación del paisaje se funden en una experiencia renovada, fresca y profundamente respetuosa con el legado medioambiental de la comarca.