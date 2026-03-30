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El ciclocarril del Embalse de Cuevas el Almanzora se transforma en un pulmón de movilidad sostenible

El Ayuntamiento inicia las obras de conversión integral de la ruta en un corredor paisajístico de referencia gracias a la inversión de los Fondos Next Generation

Marcos Tárraga

Cuevas del Almanzora

Lunes, 30 de marzo 2026, 13:21

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El paisaje de Cuevas del Almanzora está a punto de experimentar una de sus transformaciones más ambiciosas en materia de sostenibilidad y ocio al aire ... libre. El Ayuntamiento ha dado el pistoletazo de salida a las obras de intervención en el ciclocarril del Embalse, un proyecto que trasciende las labores convencionales de mantenimiento para proponer una metamorfosis integral de la ruta existente. Esta iniciativa busca convertir un trazado funcional en una infraestructura verde moderna, atractiva y, sobre todo, adaptada a los desafíos climáticos actuales. Los trabajos, que ya se encuentran en plena ejecución, suponen la consolidación de un corredor verde que unirá el núcleo urbano con uno de sus parajes naturales más emblemáticos, dotando al municipio de un espacio de esparcimiento que prioriza la salud de los ciudadanos y el respeto absoluto por el ecosistema local.

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