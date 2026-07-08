El Ciemat encarga obras para cambiar viejas tuberías de riego enterradas en suelos contaminados de Palomares

El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) ha contratado las obras para la unificación y reconducción por superficie de dos tuberías de riego ... enterrada en la zona 2-Bis de Palomares (Almería), cuyos terrenos están afectados radiológicamente por las bombas termonucleares caídas en 1966 y contemplados en expedientes de expropiación forzosa.

La actuación, que prevé seis meses de trabajos, han sido adjudicadas a las entidad Talleres y Grúas González SLU por un importe de 188.000 euros y tienen por objetivo sustituir y cambiar el trazado de unas antiguas tuberías que «distribuyen agua de riego a diferentes parcelas de la zona».

«La antigüedad de estas tuberías y el consiguiente riesgo de rotura, con las complicaciones radiológicas que ello conllevaría, obligan a su total sustitución por otra nueva unificando las mismas», señala la descripción del proyecto.

Así, y bajo la legislación actual, es el Ciemat como organismo beneficiario de la expropiación al que le corresponde tomar las medidas oportunas para garantizar el buen estado de estas conducciones a fin de evitar riesgos pese a que las mismas son propiedad de la Sociedad Agraria de Transformación Palomasol.

El caudal total de agua aproximado de estas dos tuberías, de 400 y 500 mm de diámetros es de unos 300 metros cúbicos por hora. Ahora, serán sustituidas por otra nueva que unifique ambas conducciones en una sola, de 500 mm de diámetro y reconducirla en superficie.

La nueva canalización deberá ir acomodada en un canal de zahorra impermeabilizado mediante lámina de polietileno «para evitar implicaciones radiológicas, tanto en el proceso de instalación como en el de mantenimiento o reparación». La tubería unificada se deberá reconectar a la conducción existente antes de su llegada a la carretera.

En cualquier caso, la intención es que la unificación de las tuberías se practique «con la menor afección al entorno de las parcelas radiológicas». También contempla la incorporación de un sistema de telecontrol y telegestión, mediante nuevos sensores y la motorización de las válvulas de corte existentes, para el correcto funcionamiento del sistema.

Entre otros elementos, el proyecto prevé un vallado en todo el perímetro de la actuación provisto de una puerta de entrada desde el vial mediante el que garantizar su protección.