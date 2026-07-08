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El Ciemat encarga obras para cambiar viejas tuberías de riego enterradas en suelos contaminados de Palomares

«La antigüedad de estas tuberías y el consiguiente riesgo de rotura, con las complicaciones radiológicas que ello conllevaría, obligan a su total sustitución por otra nueva unificando las mismas»

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Terreno vallado por su afección tras la caída de las bombas termonucleares del año 1966.

E. P.

Cuevas del Almanzora

El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) ha contratado las obras para la unificación y reconducción por superficie de dos tuberías de riego ... enterrada en la zona 2-Bis de Palomares (Almería), cuyos terrenos están afectados radiológicamente por las bombas termonucleares caídas en 1966 y contemplados en expedientes de expropiación forzosa.

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El Ciemat encarga obras para cambiar viejas tuberías de riego enterradas en suelos contaminados de Palomares

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El Ciemat encarga obras para cambiar viejas tuberías de riego enterradas en suelos contaminados de Palomares