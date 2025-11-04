Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Huércal Overa

Comienzan las obras de urbanización del entorno del Hospital La Inmaculada

La actuación prevé un nuevo edificio con 43 consultas y áreas administrativas que permitirán ampliar la capacidad asistencial y mejorar la atención sanitaria a los ciudadanos del Levante almeriense

IDEAL

Almería

Martes, 4 de noviembre 2025, 17:58

Comenta

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Almería, ha ... iniciado las obras de urbanización de la zona de ampliación del Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa, una actuación con una inversión de 2.321.352 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  2. 2

    Un laboratorio de droga fue el origen de la explosión que destrozó un edificio en Atarfe
  3. 3 Investigan si el niño fallecido en Huétor Tájar sufría acoso escolar
  4. 4 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  5. 5 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»
  6. 6

    «Nadie se lo podía creer, son niños buenos que nunca se meten en peleas»
  7. 7 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  8. 8 El menor acuchillado en una clase y su agresor eran «amigos sin antecedentes de mala conducta»
  9. 9 «Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»
  10. 10 El sorteo de la Bonoloto deja casi dos millones de euros en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Comienzan las obras de urbanización del entorno del Hospital La Inmaculada

Comienzan las obras de urbanización del entorno del Hospital La Inmaculada