Comienzan las obras de urbanización del entorno del Hospital La Inmaculada

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Almería, ha ... iniciado las obras de urbanización de la zona de ampliación del Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa, una actuación con una inversión de 2.321.352 euros.

Esta actuación, adjudicada a la empresa Grupo Copsa SL, cuenta con un plazo de ejecución previsto de cuatro meses desde el inicio de los trabajos, según ha precisado la Administración autonómica en una nota.

El proyecto contempla las obras necesarias para urbanizar el entorno del futuro edificio de ampliación del hospital, así como la mejora de las infraestructuras ya existentes. La actuación prevé un nuevo edificio con 43 consultas y áreas administrativas que permitirán ampliar la capacidad asistencial y mejorar la atención sanitaria a los ciudadanos de Huércal-Overa y del Levante almeriense.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la construcción de un nuevo Centro de Transformación Eléctrica, que «complementará al actualmente operativo» y «garantizará la capacidad energética necesaria para el desarrollo de la futura ampliación del complejo hospitalario».

Además, se instalará nuevo mobiliario urbano, alumbrado con farolas LED y se habilitará un punto de recarga eléctrica para ambulancias, en línea con el compromiso de la Junta de Andalucía con la sostenibilidad y la modernización de los servicios públicos.

El delegado territorial de Salud y Consumo en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha destacado que «estas obras suponen un paso importante dentro del proceso de ampliación del Hospital La Inmaculada, un proyecto que reforzará la atención sanitaria en el Levante almeriense y mejorará las condiciones de trabajo de los profesionales».

Belmonte ha subrayado además que «la inversión de más de 2,3 millones de euros en la urbanización del entorno es una muestra del compromiso del Gobierno andaluz con la sanidad pública y con el desarrollo equilibrado de las infraestructuras sanitarias en toda la provincia».

El delegado ha añadido que «esta actuación no solo mejora el entorno urbano del hospital, sino que prepara el terreno para la futura ampliación del centro, que incluirá un nuevo edificio de Consultas Externas y Administración, con más de 5.100 metros cuadrados, pensado para ofrecer una atención moderna, cercana y de calidad».

Con esta intervención, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias «reafirma su compromiso con la mejora continua de las infraestructuras sanitarias en la provincia de Almería y con el desarrollo de entornos hospitalarios modernos, eficientes y sostenibles al servicio de los ciudadanos».