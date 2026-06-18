 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

Levante

  1. Portada
  2. Actualidad

Los concejales del PSOE sancionados defienden su voto en el Algarrobico: «No vamos a ceder a chantajes»

Queremos saber, con datos y con informes, qué le puede costar al pueblo de Carboneras la anulación de la licencia del hotel de El Algarrobico

Regala esta noticia
Añádenos en Google
José Luis Amérigo.

E. P.

Carboneras

El portavoz del grupo municipal del PSOE de Carboneras, José Luis Amérigo, quien ha sido expedientado por su partido junto con otros cuatro concejales por ... apoyar un aplazamiento de la votación en Pleno del acuerdo para declarar la nulidad de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, ha defendido la actuación de su grupo, adoptada «por responsabilidad y por coherencia».

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

Los concejales del PSOE sancionados defienden su voto en el Algarrobico: «No vamos a ceder a chantajes»

[]

Los concejales del PSOE sancionados defienden su voto en el Algarrobico: «No vamos a ceder a chantajes»