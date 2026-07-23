Conciliación e inclusión en la Escuela de Verano de Carboneras

La diputada provincial de Familia e Igualdad, Lorena Nieto, ha visitado Carboneras para conocer el desarrollo de las actividades que la Institución Provincial y el ... Ayuntamiento está llevando a cabo este verano en el marco del Plan Corresponsables. Durante la visita ha estado acompañada por el alcalde del municipio, Salvador Hernández, y la concejal, Ángeles Carrillo.

La programación, según ha explicado este jueves la entidad en un comunicado, incluye el aula matinal y un aula específica destinada a niños con necesidades especiales. Estos servicios permiten ofrecer una atención adaptada a las distintas circunstancias de los menores y facilitan que sus familias puedan compatibilizar el cuidado de sus hijos con sus responsabilidades laborales y personales. Además, la Diputación de Almería también está llevando a cabo, junto al Ayuntamiento, la Escuela de Verano en este municipio.

Lorena Nieto ha destacado la iniciativa pionera en la provincia, con monitores de la asociación Carboneras Inclusiva, que se prestan en este municipio y ha señalado que «desde la Diputación creemos en una inclusión real, que se traduzca en servicios y oportunidades para todos los niños y niñas. El aula específica es un ejemplo de cómo la conciliación debe atender las necesidades de cada familia y no dejar a nadie atrás».

Asimismo, la diputada ha explicado que «el Plan Corresponsables ha llegado este año a 53 municipios de la provincia con una inversión superior a los 800.000 euros. Vamos a seguir apostando por este programa y trabajando junto a los ayuntamientos para que continúe creciendo, porque permite ofrecer soluciones concretas a las familias y mejorar su día a día».

Por su parte, el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, ha agradecido el respaldo de la Institución Provincial a una Escuela de Verano que este año cuenta con cerca de 250 participantes. «Es una ayuda muy importante para los municipios y, en nuestro caso, nos está permitiendo también integrar y atender las diferentes necesidades de los niños y niñas de Carboneras, así como de las familias que nos visitan durante el verano», ha afirmado.

Hernández ha valorado el «gran éxito» alcanzado por la escuela de verano y ha agradecido la implicación de la Diputación, de la Concejalía de Políticas Sociales, de la dirección de la Escuela y de los maestros y monitores que hacen posible su funcionamiento. «Las familias tienen la tranquilidad de contar con un espacio en el que sus hijos están atendidos, conviven y disfrutan durante sus vacaciones», ha añadido.

Un plan que llega a 53 municipios

La Diputación Provincial de Almería, a través del Área de Familia e Igualdad, impulsa una nueva edición del Plan Corresponsables, que permite desarrollar proyectos de conciliación familiar en 53 municipios con una inversión total de más de 800.000 euros. El programa también está subvencionado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, en el marco del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad.

La iniciativa contempla escuelas de verano, ludotecas, aulas matinales y programas educativos, deportivos, culturales, lúdicos e inclusivos. Las actuaciones se adaptan a las necesidades de cada municipio y adquieren especial relevancia durante los periodos no lectivos, cuando aumenta la necesidad de disponer de recursos de apoyo para el cuidado de los menores.

El Plan Corresponsables refuerza la colaboración entre la Diputación y los ayuntamientos para acercar las políticas de conciliación a toda la provincia, especialmente a los municipios con menos población. Algunos de los proyectos incorporan medidas específicas de inclusión, apoyo a la comunidad educativa y atención a las necesidades particulares de las familias.

El plan llega a los municipios de Abla, Abrucena, Alboloduy, Albox, Alcóntar, Almócita, Antas, Arboleas, Armuña de Almanzora, Bacares, Berja, Cantoria, Carboneras, Chercos, Chirivel, Cóbdar, Dalías, Fines, Fiñana, Garrucha, Gérgal, Huécija, Íllar, Laujar de Andarax, Líjar, Los Gallardos, Lucainena de las Torres, Lúcar, Macael, María, Mojácar, Olula del Río, Partaloa, Pulpí, Purchena, Rágol, Rioja, Serón, Sierro, Somontín, Sorbas, Suflí, Tabernas, Taberno, Tahal, Tíjola, Turre, Uleila del Campo, Urrácal, Vélez-Blanco, Vélez-Rubio, Vera y Zurgena.