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Conciliación e inclusión en la Escuela de Verano de Carboneras

La diputada provincial Lorena Nieto visita el servicio específico para menores con necesidades especiales puesto en marcha en el municipio a través del Plan Corresponsables

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Visita de Lorena Nieto a Carboneras.

Ideal

Almería

La diputada provincial de Familia e Igualdad, Lorena Nieto, ha visitado Carboneras para conocer el desarrollo de las actividades que la Institución Provincial y el ... Ayuntamiento está llevando a cabo este verano en el marco del Plan Corresponsables. Durante la visita ha estado acompañada por el alcalde del municipio, Salvador Hernández, y la concejal, Ángeles Carrillo.

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Conciliación e inclusión en la Escuela de Verano de Carboneras

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