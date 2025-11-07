Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cuevas del Almanzora

Concluye la rehabilitación del Palacete de Torcuato Solero, que data del siglo XIX

El subdelegado del Gobierno y el alcalde de Cuevas asisten a la reinauguración del inmueble que alberga las dependencias municipales

Marcos Tárraga

Almería

Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:10

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, y el alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández, inauguraron este viernes la rehabilitación del Palacete ... Torcuato Soler Bolea, en una jornada de puertas abiertas para conocer los detalles de las obras y su resultado en este emblemático edificio. La inversión total ha sido de más de 680.000 euros, de los que la Unión Europea ha subvencionado un total de 539.644 euros.

