Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Concluyen las obras de regeneración de aguas de Huércal-Overa para potenciar el regadío sostenible

La obra tiene como objetivo primordial el ahorro de agua y la eficiencia energética mediante el uso de fuentes no convencionales

Marcos Tárraga

Almería

Lunes, 19 de enero 2026, 15:06

Comenta

Ya han concluido las obras del proyecto de tratamiento terciario en la instalación de regeneración de aguas de Huércal-Overa que estaba llevando a cabo ... la mercantil Jarquil; una «intervención estratégica», promovida por la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) para la Comunidad de Regantes de la Zona Norte de Huércal-Overa, tal y como ha señalado la constructora en una nota de prensa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un niño de 11 años, sus padres, su primo, una pareja de periodistas%u2026 los fallecidos de Adamuz
  2. 2

    Batalla campal en Otura durante un partido con el Arenas: 14 expulsados
  3. 3 Detienen a dos jóvenes de Granada tras 40 kilómetros de persecución en coche
  4. 4 Un profesor de 57 años que fue a la cafetería «dos minutos antes», otra víctima identificada
  5. 5 El conductor del tren Alvia fallecido en el accidente de Adamuz era un joven de Alcorcón
  6. 6 «Necesito que vengas, estoy encerrada en el baño y hay uno que me quiere forzar»
  7. 7 El matrimonio de periodistas Óscar Toro y María Clauss, entre las personas fallecidas en el accidente ferroviario en Adamuz
  8. 8 Gráficos | Lo que sabemos del accidente de tren en Adamuz
  9. 9 La empresa de marketing granadina que aspira a convertirse en líder nacional
  10. 10 Belén, la primera médico que llegó a la zona cero del accidente de Adamuz: «Iba saltando la catenaria y los trozos de vagones cuando empecé a ver cadáveres»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Concluyen las obras de regeneración de aguas de Huércal-Overa para potenciar el regadío sostenible

Concluyen las obras de regeneración de aguas de Huércal-Overa para potenciar el regadío sostenible