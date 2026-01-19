Concluyen las obras de regeneración de aguas de Huércal-Overa para potenciar el regadío sostenible

Ya han concluido las obras del proyecto de tratamiento terciario en la instalación de regeneración de aguas de Huércal-Overa que estaba llevando a cabo ... la mercantil Jarquil; una «intervención estratégica», promovida por la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) para la Comunidad de Regantes de la Zona Norte de Huércal-Overa, tal y como ha señalado la constructora en una nota de prensa.

El proyecto, declarado de interés general, fue seleccionado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para su financiación a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Enmarcada en el plan para la mejora de la eficiencia y sostenibilidad en regadíos, la obra tiene como objetivo primordial el ahorro de agua y la eficiencia energética mediante el uso de fuentes no convencionales.

La intervención se ha ejecutado en un plazo de diez meses, con una inversión de 6.437.375 euros, lo que demuestra «la solvencia técnica de Jarquil en este ámbito», ha destacado la compañía.

Los trabajos se han centrado en la implementación de un tratamiento terciario eficiente en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) para obtener agua desinfectada apta para riego agrícola. La infraestructura se completa con una balsa de almacenamiento de 5.000 metros cúbicos para la regulación del caudal.

El sistema hidráulico ejecutado por Jarquil permite impulsar estas aguas mediante una estación de bombeo equipada con tres bombas de 90 kW (una de ellas de reserva), que transportan el recurso a través de una tubería de 6,5 kilómetros hasta un depósito intermedio de regulación, también de 5.000 metros cúbicos.

Este depósito alimenta un segundo bombeo intermedio, diseñado para adaptar el sistema a las fluctuaciones del consumo diario, que cuenta con una capacidad de 312 metros cúbicos por hora y un grupo de bombeo de 3+1 unidades de 90 Kw.

Uno de los pilares de sostenibilidad del proyecto es la instalación de una planta solar fotovoltaica junto al depósito de regulación. Con una potencia pico de 495,72 kWp, esta planta es capaz de cubrir la demanda energética del sistema en su máximo rendimiento.

Desde este punto, el agua se impulsa mediante una tubería de 1,5 kilómetros que conecta con la red existente de la comunidad de regantes, con un diseño reversible que facilita el retorno por gravedad hacia los hidrantes de distribución.