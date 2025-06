Condenado a tres años y medio de cárcel por vender drogas en el Dreambeach Villaricos «Si no pudo venderla en su integridad no fue por su voluntad, sino por que fue interceptado por agentes de la autoridad», expone la Sala de Apelación

E. P. Almería Viernes, 6 de junio 2025, 13:56

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una pena de tres años y medio de prisión para un hombre que fue sorprendido en el festival de música electrónica Dreambeach Villaricos, en Cuevas del Almanzora (Almería), mientras vendía distintos tipos de estupefacientes, entre ellos, alucinógenos y hachís.

El alto tribunal andaluz rechaza el recurso de apelación impulsado por la defensa del condenado, el cual también tendrá que afrontar una multa 200 euros, al considerar que, en su caso, no es posible reducir la pena debido a que los hechos no pueden valorarse como de «escasa entidad» dada su gravedad.

Para ello, apunta que la Audiencia Provincial ya dio cuenta de la cantidad y variedad de drogas intervenidas --ketamina, MDMA, hachís y anfetaminas--, su pureza y el contexto en el que fueron distribuidas, esto es, un «festival de música masivo» de «varios días» con «menores acompañados» en el que «sabía que tenía asegurada su venta».

Asimismo, y a pesar de que el acusado carecía de antecedentes penales, la Sala explica que este aspecto por sí mismo no es suficiente para aplicar atenuantes, máxime cuando además ya había vendido parte de su mercancía en base a los 165 euros que portaba.

«Si no pudo venderla en su integridad no fue por su voluntad, sino por que fue interceptado por agentes de la autoridad», expone en sus fundamentos la Sala de Apelación, que no ve razones de ningún tipo para una degradación de la pena.

El acusado fue detenido sobre las 23,15 horas dentro del recinto del Dreambeach Villaricos, que se celebraba en Cuevas del Almanzora, al que había acudido con la intención de vender sustancias estupefacientes.

En concreto, portaba en el momento de la detención 15,16 gramos de ketamina en 15 dosis, 15,37 gramos de MDMA en 26 dosis, 35 pastillas de éxtasis y 40 gramos de hachís. La droga estaba valorada en unos 1.443 euros.