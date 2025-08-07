Condenan al Ayuntamiento de Mojácar a pagar 795.000 euros por la expropiación de una parcela La sentencia recoge que el Ayuntamiento no ha cumplido su obligación de pagar el justiprecio fijado por este suelo en el plazo legal de seis meses

Europa Press Almería Jueves, 7 de agosto 2025, 13:55 Comenta Compartir

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Almería ha obligado al Ayuntamiento de Mojácar a pagar 795.026 euros como compensación por la expropiación forzosa de una parcela de 2.204 metros cuadrados, calificada como sistema general de espacios libres en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) del municipio.

La sentencia, consultada por Europa Press, estima parcialmente la demanda interpuesta por cinco miembros de la familia propietaria de la finca situada en el paraje de Cueva Morales.

La expropiación se dio por iniciada por ministerio de la ley en aplicación del artículo 140 de la LOUA, después de que los afectados solicitaran en 2017 que se actuara sobre un suelo que, pese a estar previsto como dotacional desde 2009, no había sido adquirido por el Consistorio.

El justiprecio fue fijado por la Comisión Provincial de Valoraciones en marzo de 2024 y alcanzó los 795.026 euros, sin que el Ayuntamiento haya cumplido su obligación de pagar en el plazo legal de seis meses. La jueza concluye que ha existido inactividad administrativa y que no consta que se hayan iniciado trámites presupuestarios para cumplir con el pago, pese a los requerimientos presentados en junio y diciembre de 2024.

El Ayuntamiento alegó que no dispone de consignación presupuestaria suficiente para hacer frente al pago y que realizaba gestiones internas, pero la resolución judicial descarta este argumento al no haberse aportado ninguna prueba documental que lo respalde. Además, recuerda que la falta de crédito no exime del cumplimiento de una obligación legal.

El fallo ordena al Ayuntamiento a ejecutar en sus «propios términos» el acuerdo de valoración, abonar la cantidad establecida como justiprecio, así como los intereses legales desde el 13 de septiembre de 2024 y los intereses de demora desde el 5 de abril de 2023, fecha en la que se presentó la hoja de aprecio.