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R. I.

Confirman 13 años de cárcel por apuñalar y retener a su pareja once horas sin asistencia médica en Pulpí

El TSJA considera que el acusado no actuó «con intención de lesionar sino con dolo homicida», puesto que «clavó el cuchillo varias veces a la víctima»

Europa Press

Almería

Martes, 24 de marzo 2026, 14:42

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la condena a un hombre que en febrero de 2023 asestó varias puñaladas a su ... pareja sentimental con intención de matarla, tras lo que la retuvo hasta once horas en su vivienda de Pulpí junto con su hijo de dos años, sin dejarle acudir a un centro médico para ser asistida pese a la gravedad de sus heridas.

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