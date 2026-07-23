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Confirman 15 años y medio de cárcel para el hombre que mató a un francés en Vera y ocultó su cuerpo

El acusado fue condenado a diez años de prisión por un delito de homicidio, a tres años y seis meses por un delito de robo con violencia en casa habitada y a otros dos años por un delito de estafa

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Sede del TSJA.

E. P.

Almería

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado las penas, que suman 15 años y seis meses de prisión, impuestas al hombre que ... mató en agosto de 2023, en la vivienda de la víctima en Vera (Almería), a un ciudadano francés al que debía 2.000 euros, le robó varios efectos personales y ocultó su cuerpo, que aún no ha sido localizado.

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Confirman 15 años y medio de cárcel para el hombre que mató a un francés en Vera y ocultó su cuerpo

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