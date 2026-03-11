Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Hotel del Algarrobico, en una imagen de archivo. E. P.

El Consultivo da diez días a Carboneras para presentar la revisión de la anulación de la licencia del hotel del Algarrobico

El Consistorio solicita que amplíe el plazo para responder a sus peticiones ya que carece de secretario municipal para poder efectuar el trámite

Europa Press

Almería

Miércoles, 11 de marzo 2026, 16:11

El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha dado al Ayuntamiento de Carboneras diez días para que remita su propuesta de revisión sobre la anulación o ... no de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico brindada en 2003 para emitir su dictamen toda vez que el Consistorio le ha solicitado que amplíe el plazo para responder a sus peticiones ya que, en este momento, carece de secretario municipal para poder efectuar el trámite.

Te puede interesar

