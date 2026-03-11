El Consultivo da diez días a Carboneras para presentar la revisión de la anulación de la licencia del hotel del Algarrobico

El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha dado al Ayuntamiento de Carboneras diez días para que remita su propuesta de revisión sobre la anulación o ... no de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico brindada en 2003 para emitir su dictamen toda vez que el Consistorio le ha solicitado que amplíe el plazo para responder a sus peticiones ya que, en este momento, carece de secretario municipal para poder efectuar el trámite.

En un escrito remitido este mismo miércoles al órgano autonómico, consultado por Europa Press, el Ayuntamiento expone una situación sobrevenida causada por la baja médica del secretario municipal interino así como por la falta de un secretario con habilitación nacional, lo que deriva en una situación de bloqueo administrativo «no impultable» al Ayuntamiento.

El alcalde del municipio, Salvador Hernández (CS), ha apelado a este motivo para solicitar una ampliación, sin concretar de cuánto, del plazo de diez días dado por el Consultivo para poder contar con un secretario que pueda dar asistencia técnica y legal a los trámites necesarios dentro del procedimiento de revisión de oficio y, de este modo, evitar que se dé por desistida la petición y se archive la solicitud.

Con ello, el Ayuntamiento se limita a exponer su situación sin entrar en el fondo de la petición efectuada por el Consultivo el pasado 9 de marzo, en la que le exigía su propuesta de resolución del expediente que inició en julio del pasado año para poder emitir un dictamen al respecto.

Se trata de la segunda ocasión en la que el órgano con sede en Granada advierte al Consistorio carbonero de deficiencias documentales detectadas tras una primera petición de documentos que le hizo el 11 de diciembre de 2025, a la que el Ayuntamiento contestó el pasado 26 de febrero.

Ya por entonces se le reclamaba una copia autorizada del expediente administrativo de revisión de oficio una vez que este estuviera tramitado «íntegramente», lo que incluye su propuesta de resolución sobre la anulación o no del permiso municipal concedido a Azata del Sol para construir el hotel sobre el que los tribunales han advertido «vicios de nulidad».

De este modo, y aunque parte de las cuestiones planteadas quedaron resueltas con la documentación emitida el pasado mes de febrero, le insta de nuevo a remitir dicha propuesta de resolución para someterla a dictamen «reflejando, en consecuencia, la concurrencia o no de la causa de nulidad invocada».

Asimismo, la secretaria del CCA le advierte de que una vez completado el expediente, «el mismo debe volver a ser remitido a este Consejo en su integridad» y no solo en la parte faltante. «Es necesario subsanar la deficiencia señalada, al objeto de poder emitir el dictamen solicitado», le ha insistido.