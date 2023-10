La Cuenta General de Níjar aflora 18 millones de remanente y otros 18 de dinero en caja, según el PSOE

Marcos Tárraga Níjar Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

«La mentira tiene las patas muy cortas, y a ustedes les atropellan sus propias mentiras. La Cuenta General que traen hoy a pleno para su aprobación, una propuesta firmada por el alcalde actual, lo hace con un saldo de 18 millones en remanente de tesorería y 18 millones de liquidez en caja. Eso es sacarle los colores, evidenciar que desde que han llegado no han hecho otra cosa que mentir». En una intervención directa y clara, la portavoz del PSOE en Níjar ha puesto sobre la mesa del pleno municipal los datos que la propia alcaldía ha llevado para su debate y aprobación sobre la Cuenta General del Ayuntamiento, que certifica un saldo de 18 millones de remanente y 18 millones de dinero en caja a favor del municipio. Este informe de la tesorería que se oficializa en el pleno «desmiente todos y cada uno de los bulos que ha intentado hacer correr la alcaldía, mintiendo sin pudor alguno incluso en los medios de comunicación», afirma Esperanza Pérez Felices.

Durante el pleno el PSOE se ha opuesto a la contratación «con fondos propios del ayuntamiento» de personal para el desarrollo de competencias en materia de arraigo y reagrupación familiar «cuando estos programas son subvencionados por la Junta de Andalucía. Lo que no puede ser es que aprueben más 80.000 euros en sueldos para esas funciones cuando hasta ahora han salido gratis. Pero claro, los programas de la Junta obligan a una serie de perfiles y objetivos. Lo que no sabemos es que pretenden hacer intentando gestionar esta atención al margen del sistema. Porque es más que sospechoso y no vamos a permitirles que discrimen a nadie», explica la portavoz del grupo socialista.

El PSOE de Níjar, además, ha pedido explicaciones en torno a la celebración de la comida en honor al patrono del municipio, San Sebastián, prevista para el 6 de diciembre en la Venta del Pobre, establecimiento de propiedad del actual alcalde. Ante un costo de 45 euros por comensal y una supuesta subvención municipal, el PSOE cuestiona la ética y la transparencia en la selección del lugar y en el destino de fondos públicos para dicho evento.

De igual modo, la falta de interés en que Níjar tenga un parque de bomberos ha sido otro punto crucial abordado por el PSOE. A pesar de contar con proyecto, convenio y fondos, el gobierno local renuncia a la construcción de esta infraestructura esencial, dejando a Níjar en una posición vulnerable. El PSOE demanda al equipo de gobierno la nueva licitación de las obras de este proyecto vital para garantizar la seguridad y el bienestar de los nijareños. «Hay dinero de sobra para ejecutarlo, lo dice la Cuenta General y ya no puede esconderse detrás de más cortinas de humo», afirman desde grupo socialista nijareño.