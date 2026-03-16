Cuevas de Almanzora abre las puertas de la Casa Figueras tras su rehabilitación

El municipio de Cuevas del Almanzora ha inaugurado hoy la rehabilitación de la Casa Figueras. Este palacete decimonónico, situado en la plaza de la Encarnación, ... abre sus puertas tras una ambiciosa intervención destinada a su restauración y puesta en valor como recurso turístico de primer orden.

La rehabilitación, con una inversión exacta de 250.594 euros, ha permitido la restauración pictórica, limpieza y reintegración de los frescos del patio de luces, especialmente la obra 'Crepúsculo'.

Así mismo, se ha procedido a la resolución de humedades en cubiertas, restauración de ventanales de madera y limpieza de suelos de baldosa hidráulica y mármol de Macael, junto a la integración de nuevas redes eléctricas y sistemas contraincendios de forma oculta para no romper la estética histórica.

Este proyecto ha sido posible gracias al Plan de Sostenibilidad Turística del Levante Almeriense, financiado con fondos de la Unión Europea 'Next Generation-EU', en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Al acto han asistido el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense, Domingo Fernández; el alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández; el delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Juan José Alonso, y el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín.

Un motor de desarrollo

El presidente de la Mancomunidad, Domingo Fernández, ha destacado que «desde la Mancomunidad, nuestra prioridad es que el turismo en nuestra comarca sea sinónimo de calidad y respeto por nuestras raíces. Intervenciones como esta en la Casa Figueras demuestran que la modernización y la conservación pueden ir de la mano. Este edificio, que alberga el Museo del Poeta Sotomayor, es ahora un recurso turístico de primer orden, y preparado para el futuro. Este proyecto es el ejemplo perfecto de colaboración institucional. Gracias a la coordinación con la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, y al impulso de la Mancomunidad estamos transformando el Levante almeriense en un destino culturalmente rico y sostenible. Seguimos trabajando para que nuestro legado sea el motor de orgullo para nuestros vecinos y un reclamo inolvidable para quienes nos visitan».

Por su parte, el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, Juan José Alonso, ha señalado que «la rehabilitación de la Casa Figueras se enmarca dentro de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) que se llevan a cabo en la provincia de Almería, ayudando a la modernización y diversificación de la oferta turística en Andalucía. Desde la Junta de Andalucía, se trabaja para que estos recursos se traduzcan en actuaciones concretas que, entre otras, permitan conservar y poner en valor nuestro patrimonio».

Alonso ha explicado que «en Andalucía disponemos de 83 PSTD que representan una inversión superior a los 224 millones de euros. De los cuales, más de 28 millones son para la Provincia de Almería. Esto demuestra la clara apuesta del gobierno de la Junta de Andalucía por poner en valor nuestro legado histórico, convirtiéndolo en una oportunidad para generar nuevos atractivos turísticos, diversificar la oferta en destino y reforzar el desarrollo cultural y económico de nuestros municipios».

El alcalde cuevano, Antonio Fernández Liria, ha calificado la intervención como una de las más delicadas de la provincia, destacando la recuperación de las pinturas murales modernistas de 1902, obra de A. Fernández Navarro, que son únicas en la comarca. «Al abrir de nuevo las puertas de Casa Figueras, estamos devolviéndole a Cuevas del Almanzora un pedazo de su alma», afirmó el primer edil.

Fernández Liria ha agradecido a todos los que han trabajado en la Casa Figueras y ha apuntado que «recuperar y conservar la Casa Figueras es decir alto y claro que Cuevas del Almanzora está orgullosa de su pasado y que utiliza ese orgullo como motor de turismo, de cultura y de riqueza».

En esa línea, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado que «la recuperación de edificios históricos como la Casa Figuera supone preservar una parte fundamental de la memoria de Cuevas del Almanzora y de toda la comarca. Actuaciones como esta permiten proteger nuestro patrimonio, reforzar la identidad de los municipios y generar nuevas oportunidades culturales y turísticas que contribuyen al desarrollo del territorio».