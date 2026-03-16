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Inauguración de Casa Figueras en Cuevas de Almanzora. Ideal

Cuevas de Almanzora abre las puertas de la Casa Figueras tras su rehabilitación

La actuación en el palacete burgués del siglo XIX está enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Levante almeriense y ha contado con una inversión de 250.594 euros

M. T.

Almería

Lunes, 16 de marzo 2026, 14:19

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El municipio de Cuevas del Almanzora ha inaugurado hoy la rehabilitación de la Casa Figueras. Este palacete decimonónico, situado en la plaza de la Encarnación, ... abre sus puertas tras una ambiciosa intervención destinada a su restauración y puesta en valor como recurso turístico de primer orden.

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