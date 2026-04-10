Cuevas del Almanzora blinda su entorno: un despliegue tecnológico y biológico lidera la ofensiva contra el mosquito

La llegada de la primavera y el reciente episodio de precipitaciones han marcado el inicio de una de las actuaciones ambientales más estratégicas para el ... municipio de Cuevas del Almanzora. Consciente de que las aguas estancadas tras las lluvias son el caldo de cultivo idóneo para la proliferación de insectos, el Ayuntamiento ha dado un paso al frente al activar y reforzar su ambiciosa campaña anual de control y prevención de mosquitos. Este plan, que se despliega con especial intensidad durante estas semanas, tiene como misión principal minimizar el impacto de estas plagas sobre el bienestar de los vecinos y la calidad de vida en el término municipal, adelantándose a los meses de mayor calor donde la presencia de estos insectos suele alcanzar su punto crítico.

Para llevar a cabo esta labor con la máxima solvencia técnica, el Consistorio ha renovado y fortalecido su alianza estratégica con Anticimex, empresa líder y especializada en el control de plagas a nivel internacional. El despliegue de medios humanos y materiales es notable, destacando la presencia de vehículos todoterreno equipados con cañones pulverizadores de alta precisión que permiten acceder a los terrenos más complicados, como ramblas y canales. Sin embargo, el aspecto más relevante de esta campaña no es solo la potencia de sus medios, sino la filosofía sostenible que la sustenta. Los equipos técnicos están centrando sus esfuerzos en el uso de Bacillus thuringiensis, un biocida biológico de vanguardia que representa la frontera actual en el control de plagas respetuoso con el entorno.

Este larvicida se ha convertido en la herramienta de cabecera para los técnicos debido a su alta especificidad. Al actuar de forma selectiva sobre las larvas de mosquito, el tratamiento garantiza una eficacia rotunda en la reducción de la población de insectos sin comprometer la salud del ecosistema. De esta manera, el resto de la fauna, la flora y, por supuesto, la población humana, permanecen totalmente a salvo de los efectos que tradicionalmente tenían los productos químicos más agresivos. Desde el equipo de coordinación del plan subrayan que la prioridad absoluta es la eficacia técnica vinculada indisolublemente al compromiso medioambiental, una premisa que define la gestión moderna de los espacios públicos en el municipio.

Si bien el plan de choque se extiende de manera uniforme por todo el término municipal, el mapa de actuación ha señalado en rojo ciertas zonas de vigilancia exhaustiva. Las pedanías costeras, especialmente Pozo del Esparto y Villaricos, están recibiendo una atención preferente debido a su morfología y al incremento de la pluviosidad registrado en la franja litoral. Los imbornales, canales y zonas bajas de estas áreas están siendo monitorizados de forma constante para evitar que cualquier cúmulo de agua, por pequeño que sea, se transforme en un foco de cría incontrolado. Esta vigilancia se extiende también a la red de alcantarillado y las zonas periurbanas, donde la humedad persistente tras las últimas lluvias podría favorecer la aparición de nubes de insectos si no se actúa con la rapidez que este plan de choque garantiza.

No obstante, la administración local es plenamente consciente de que la lucha contra el mosquito no puede librarse únicamente desde el espacio público. Existe una realidad estadística innegable: gran parte de los focos de cría más activos se localizan en ámbitos de propiedad privada, donde la acción municipal no puede llegar. Por ello, el Ayuntamiento ha emitido un llamamiento urgente a la responsabilidad compartida y a la colaboración ciudadana. Se insta a los vecinos y vecinas de Cuevas del Almanzora a convertirse en aliados activos del plan de fumigación mediante el mantenimiento riguroso de sus hogares. Pequeñas acciones domésticas adquieren ahora una dimensión colectiva fundamental para el éxito de la campaña.

Entre las recomendaciones que el consistorio pone sobre la mesa para este año, destaca la importancia de mantener limpias y correctamente tratadas las fuentes, estanques y piscinas, que a menudo son olvidadas tras el invierno. Asimismo, se pide a la ciudadanía una revisión exhaustiva de patios y jardines para eliminar cualquier recipiente capaz de acumular agua, desde macetas vacías y cubos hasta neumáticos o juguetes olvidados a la intemperie. La protección hermética de pozos, aljibes y bidones de agua se presenta como otra medida de choque necesaria, junto con la instalación de barreras físicas como mosquiteras en puertas y ventanas. Con esta suma de esfuerzos entre la tecnología de vanguardia de Anticimex, la gestión del Ayuntamiento y la implicación de los cuevanos, el municipio aspira a garantizar un verano tranquilo y libre de las molestias que estas plagas ocasionan cada año.