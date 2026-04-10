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Cuevas del Almanzora blinda su entorno: un despliegue tecnológico y biológico lidera la ofensiva contra el mosquito

El consistorio intensifica su plan de choque anual en zonas críticas y pedanías costeras tras las recientes lluvias, apostando por tratamientos larvicidas de última generación que garantizan la protección del ecosistema local.

Marcos Tárraga

Cuevas del Almanzora

Viernes, 10 de abril 2026, 12:47

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La llegada de la primavera y el reciente episodio de precipitaciones han marcado el inicio de una de las actuaciones ambientales más estratégicas para el ... municipio de Cuevas del Almanzora. Consciente de que las aguas estancadas tras las lluvias son el caldo de cultivo idóneo para la proliferación de insectos, el Ayuntamiento ha dado un paso al frente al activar y reforzar su ambiciosa campaña anual de control y prevención de mosquitos. Este plan, que se despliega con especial intensidad durante estas semanas, tiene como misión principal minimizar el impacto de estas plagas sobre el bienestar de los vecinos y la calidad de vida en el término municipal, adelantándose a los meses de mayor calor donde la presencia de estos insectos suele alcanzar su punto crítico.

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