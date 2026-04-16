Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El público toma parte de los showcookings. R. I.

Cuevas del Almanzora se convierte en la capital del sabor con la inauguración de la VII edición de 'Almanzora Gourmet'

El Pabellón Polivalente abre sus puertas este viernes a un fin de semana dedicado a la excelencia culinaria con la participación de figuras como Enrique Sánchez y Yolanda García

Marcos Tárraga

Cuevas del Almanzora

Jueves, 16 de abril 2026, 13:10

Comenta

El Levante almeriense se prepara para vivir su gran festividad de los sentidos. Este viernes, 17 de abril, a las 19:00 horas, Cuevas del ... Almanzora dará el pistoletazo de salida a la VII edición de la Feria Gastronómica 'Almanzora Gourmet', una cita que ha logrado consolidarse como el escaparate más relevante para los productos artesanos y de proximidad de la comarca. El alcalde de la localidad, Antonio Fernández Liria, acompañado por la concejala de Comercio, Melchora Caparrós, será el encargado de inaugurar oficialmente este evento en el Pabellón Polivalente, marcando el inicio de tres intensas jornadas donde la tradición, la innovación y el producto local serán los protagonistas absolutos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un hombre de 40 años como presunto autor de los disparos contra el colegio de Granada
  2. 2 La granadina Abades cede la gestión de sus áreas de servicio en carretera a la líder del sector
  3. 3 ¿Cómo sería la Carrera del Darro con una pasarela sobre el río?
  4. 4

    Apalizan y disparan balines a un hostelero de Granada para robarle 1.800 euros: «Pensé que me mataban»
  5. 5

    Granada tendrá que pagar 2,6 millones por una expropiación fallida hace 25 años
  6. 6

    El testimonio de la hermana de una de las atacadas con un hacha en Montefrío: «Se quedará en silla de ruedas»
  7. 7

    ¿Te toca vacunarte del herpes zóster? Los tres años de nacimiento convocados en Granada para 2026
  8. 8 Colas enormes en la tienda de Granada de las croquetas de la abuelita: «Las que siempre hacía en casa»
  9. 9

    La justicia europea aviva la lucha de 12.000 interinos granadinos por ser fijos
  10. 10 Este día no será lectivo y formará un gran puente para los escolares de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cuevas del Almanzora se convierte en la capital del sabor con la inauguración de la VII edición de 'Almanzora Gourmet'

Cuevas del Almanzora se convierte en la capital del sabor con la inauguración de la VII edición de &#039;Almanzora Gourmet&#039;