Cuevas del Almanzora se convierte en la capital del sabor con la inauguración de la VII edición de 'Almanzora Gourmet'

El Levante almeriense se prepara para vivir su gran festividad de los sentidos. Este viernes, 17 de abril, a las 19:00 horas, Cuevas del ... Almanzora dará el pistoletazo de salida a la VII edición de la Feria Gastronómica 'Almanzora Gourmet', una cita que ha logrado consolidarse como el escaparate más relevante para los productos artesanos y de proximidad de la comarca. El alcalde de la localidad, Antonio Fernández Liria, acompañado por la concejala de Comercio, Melchora Caparrós, será el encargado de inaugurar oficialmente este evento en el Pabellón Polivalente, marcando el inicio de tres intensas jornadas donde la tradición, la innovación y el producto local serán los protagonistas absolutos.

La séptima edición de este encuentro llega con la ambición de superar los registros históricos de años anteriores, en los que se llegaron a contabilizar más de 5.500 tapas vendidas, consolidando un modelo que equilibra la promoción empresarial con el ocio ciudadano. Para esta ocasión, el Ayuntamiento ha vuelto a rodearse de profesionales que ya se consideran parte de la «familia Gourmet». La apertura contará con la presencia estelar de Enrique Sánchez, el carismático chef y presentador del programa «Cómetelo» de Canal Sur, y Yolanda García, precursora de la «Gastroconciencia» y defensora a ultranza de los recursos naturales de Almería. Ambos liderarán una nómina de expertos que compartirán con el público los secretos de una cocina basada en la autenticidad y el respeto por la materia prima.

El programa diseñado para este fin de semana es un despliegue de talento que abarca todas las facetas de la gastronomía contemporánea. Nombres de la talla de Dani del Toro y Federico Jiménez se sumarán a especialistas locales y nacionales como Alicia de Sensia Experiencia, Miguel Ángel González del Obrador de Taberno o Jesús Bracero, presidente de ARTCUA, entre otros. Juntos ofrecerán una serie de talleres y showcookings que permitirán a los asistentes aprender técnicas de cocina profesional, desde el manejo de quesos artesanos con los expertos de Origen, hasta la repostería creativa y la elaboración de helados y pan tradicional. El viernes noche, uno de los momentos más esperados será precisamente el showcooking de Enrique Sánchez, programado para las 20:30 horas, que servirá de preludio a un fin de semana de actividad ininterrumpida.

Además de la formación y las demostraciones en directo, 'Almanzora Gourmet' cuenta con una potente zona de exposición y venta directa donde más de una veintena de empresas y productores locales pondrán a disposición del público aceites, embutidos, dulces artesanales, vinos y conservas de calidad superior. El evento no descuida el aspecto lúdico, integrando catas especializadas de chocolates y vinos con una oferta de ocio nocturno que mantendrá el recinto abierto hasta las 03:00 de la madrugada tanto el viernes como el sábado. Actuaciones musicales de Rumba Kimbao, Aire Flamenco y las sesiones de DJ Pepelu López pondrán el ritmo a unas veladas que buscan fomentar la convivencia en torno a la buena mesa.

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha querido resaltar el papel fundamental de los productores y artesanos que participan en la feria, señalando que su esfuerzo es lo que convierte a Almería en una verdadera potencia gastronómica. Tras un programa frenético que incluye actividades para todas las edades, incluyendo talleres infantiles para los «pequeños chefs», la feria clausurará sus puertas el domingo 19 de abril a las 17:00 horas. El acto de clausura servirá para hacer entrega de distintivos a los participantes, cerrando así una séptima edición que promete reafirmar a Cuevas del Almanzora como el epicentro culinario del Levante y un referente indispensable para los amantes del buen comer.