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Cuevas del Almanzora dedica una calle al maestro Francisco Maldonado

Nacido en Dalías, es Hijo Adoptivo del municipio por su trayectoria humana, social y profesional, especialmente por su implicación en el ámbito de la docencia.

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Francisco Maldonado, maestro que tendrá una calle en Cuevas del Almanzora.
Francisco Maldonado, maestro que tendrá una calle en Cuevas del Almanzora. (R. I.)

M. T.

Almería

El Pleno del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha aprobado oficialmente el cambio de denominación de uno de los viales del núcleo urbano para honrar ... la figura del maestro Francisco Maldonado. La propuesta, presentada por el alcalde Antonio Fernández Liria, ha sido ratificada este jueves dentro de un paquete de actualización del callejero municipal.

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Cuevas del Almanzora dedica una calle al maestro Francisco Maldonado

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