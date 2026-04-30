Cuevas del Almanzora dedica una calle al maestro Francisco Maldonado

El Pleno del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha aprobado oficialmente el cambio de denominación de uno de los viales del núcleo urbano para honrar ... la figura del maestro Francisco Maldonado. La propuesta, presentada por el alcalde Antonio Fernández Liria, ha sido ratificada este jueves dentro de un paquete de actualización del callejero municipal.

El acuerdo plenario establece que la vía conocida anteriormente como Mirador Balconada del Castillo pasa a denominarse a partir de ahora Calle Francisco Maldonado. Se trata de un vial situado en el núcleo urbano consolidado de Cuevas del Almanzora, en las proximidades de la Avenida del Castillo, ha detallado el Consistorio en un comunicado.

La decisión de dedicar una calle al Maestro Francisco Maldonado en Cuevas del Almanzora, según ha explicado, responde a su profunda huella en el municipio como docente y a su destacada trayectoria en la gestión educativa de la provincia de Almería.

Francisco Maldonado es Hijo Adoptivo del municipio por su trayectoria humana, social y profesional, especialmente por su ilimitada implicación en el ámbito de la docencia.

Nacido en Dalías, fue una figura clave en el ámbito educativo almeriense. Fue docente en Cuevas donde ejerció como maestro de Primaria durante varios años en el Colegio Álvarez de Sotomayor de Cuevas del Almanzora, donde dejó un gran recuerdo entre sus alumnos por su capacidad pedagógica y su cercanía. Además, fue Delegado de Educación de la Junta de Andalucía en Almería entre 2003 y 2011. Durante esta etapa, impulsó la ampliación y mejora de infraestructuras educativas en los 103 municipios de la provincia. Debido a su fuerte vínculo personal y profesional con el pueblo (donde además contrajo matrimonio con la también maestra Isabel Martínez), fue nombrado Hijo Adoptivo de Cuevas del Almanzora a título póstumo en mayo de 2024.

El Ayuntamiento ha aprobado este cambio de nombre (sustituyendo a la vía Mirador Balconada del Castillo) tras una solicitud conjunta de la ciudadanía, reflejando así el afecto y respeto que varias generaciones de alumnos le profesaban. Además, destacó porque su labor no se limitaba a transmitir conocimientos, sino a fomentar el respeto, el esfuerzo, la escucha y el debate entre los jóvenes. Se le reconoce como un «cuevano más» que se integró plenamente en la sociedad local desde su llegada, manteniendo su compromiso con el municipio incluso después de dejar su labor directa en el centro escolar.