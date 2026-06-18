 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

Levante

  1. Portada
  2. Actualidad

Cuevas

Cuevas del Almanzora, en guerra con los mosquitos frente al Virus del Nilo Occidental

El municipio está catalogado de riesgo medio, una circunstancia que exige una vigilancia permanente y actuaciones continuadas a lo largo del año

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Encuentro de la responsable de Sanidad en Cuevas con representantes de la empresa contratada contra los mosquitos.

Marcos Tárraga

Almería

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha adjudicado a la empresa Athisa Medio Ambiente, perteneciente al grupo Sasti, el servicio de vigilancia, control y tratamiento ... de mosquitos del municipio a través de un sistema sinámico de adquisición (SDA), con el fin de agilizar la compra de suministros y servicios de control de plagas.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

Cuevas del Almanzora, en guerra con los mosquitos frente al Virus del Nilo Occidental

[]

Cuevas del Almanzora, en guerra con los mosquitos frente al Virus del Nilo Occidental