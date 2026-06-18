Cuevas del Almanzora, en guerra con los mosquitos frente al Virus del Nilo Occidental

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha adjudicado a la empresa Athisa Medio Ambiente, perteneciente al grupo Sasti, el servicio de vigilancia, control y tratamiento ... de mosquitos del municipio a través de un sistema sinámico de adquisición (SDA), con el fin de agilizar la compra de suministros y servicios de control de plagas.

La empresa trabajará de forma coordinada con el Consistorio cuevano durante los próximos cuatro años y, de hecho, esta misma semana, la concejala de Sanidad, María Isabel Ponce Sabiote, y la técnica del área han mantenido una primera reunión de trabajo con el responsable de la adjudicataria para establecer una primera toma de contacto y trasladarle las principales características y peculiaridades del término municipal, fundamentales para diseñar una estrategia de actuación eficaz.

Durante el encuentro, se ha puesto de manifiesto la importancia de reforzar las medidas preventivas, dado que Cuevas del Almanzora está catalogado como un municipio de riesgo medio frente al Virus del Nilo Occidental, una circunstancia que exige una vigilancia permanente y actuaciones continuadas a lo largo del año, tal y como ha recordado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Esta colaboración, ha informado el Consistorio, se desarrollará en el marco del Plan Municipal de Vigilancia y Control del Mosquito Vector del Virus del Nilo Occidental, «con el propósito de minimizar la presencia de mosquitos y reducir los riesgos para la salud pública».

Como novedad destacada, Athisa Medio Ambiente, empresa con más de 40 años de experiencia en el control de plagas urbanas, incorporará un importante componente de participación y educación comunitaria, «considerado por la Organización Mundial de la Salud un elemento clave en la lucha antivectorial». Este programa pretende, no en vano, implicar activamente a la ciudadanía mediante acciones de sensibilización y formación, fomentando hábitos responsables que ayuden a reducir la proliferación de mosquitos.

Modificar hábitos

El objetivo principal será concienciar y corresponsabilizar a los vecinos de Cuevas del Almanzora para modificar aquellos comportamientos que favorecen la presencia de estos vectores, «promoviendo una mayor protección de la salud pública y contribuyendo a prevenir la propagación del Virus del Nilo Occidental tanto en el municipio como en su entorno».

El Ayuntamiento quiere reafirmar, así, su «compromiso con la protección y el bienestar de la ciudadanía, apostando por una gestión preventiva, coordinada y basada en criterios técnicos y científicos, que permita anticiparse a posibles riesgos y garantizar una respuesta eficaz ante la proliferación de estos insectos».

La colaboración entre el Ayuntamiento y Athisa Medio Ambiente permitirá, han defendido desde el Ayuntamiento, «desarrollar actuaciones de seguimiento, inspección, control y tratamiento en las zonas más sensibles del municipio, adaptando las intervenciones a las particularidades del territorio y a las necesidades detectadas en cada momento».