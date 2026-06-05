Cuevas del Almanzora logra una reducción muy importante del paro: la tasa de desempleo cae a la mitad en la última década

Cuevas del Almanzora ha logrado reducir de forma muy importante su tasa de paro a la mitad en los últimos diez años y completar una ... década de profunda transformación laboral. Según los últimos datos preliminares de la Junta de Andalucía correspondientes a marzo de 2026, el municipio ha logrado reducir su tasa de paro registrado hasta el 10,20%, lo que supone un mínimo histórico para la localidad y sitúa el desempleo a la mitad de las cifras registradas hace diez años.

La trayectoria del empleo en el municipio durante el periodo 2016-2026 refleja una tendencia de descenso constante, con la única excepción del repunte coyuntural provocado por la pandemia en 2020 (17,04%). La capacidad de recuperación del mercado cuevano ha sido notable, pasando de cifras que superaban el 20% en 2015 a la estabilización actual en torno al 10%, un éxito que se ha logrado de forma paralela a un importante crecimiento demográfico: el municipio ya alcanza los 15.246 habitantes. La bajada del paro simultánea al aumento de población demuestra una capacidad real del tejido productivo local y de la gestión municipal para generar oportunidades y absorber nuevos trabajadores.

La agroindustria de alto valor tecnológico se ha consolidado como el principal motor económico del municipio, empleando al 24,4% de la población activa. El paso de una agricultura tradicional a una «Agroindustria 4.0» ha permitido a las empresas locales liderar producciones a nivel regional.

Asimismo, la diversificación hacia el sector servicios y el turismo de calidad en núcleos como Villaricos y Palomares ha permitido reducir la dependencia histórica de la construcción, aportando mayor estabilidad y contrarrestando la estacionalidad gracias a una oferta cada vez más desestacionalizada y sostenible.

Este avance histórico no es fruto de la inercia, sino de una estrategia planificada desde el propio Ayuntamiento a través de un paquete integral de políticas activas de empleo. El consistorio ha mantenido una apuesta decidida por el arraigo y el emprendimiento local mediante las ayudas directas a trabajadores autónomos y emprendedores, destinadas a eliminar las barreras iniciales en la creación de empresas y fomentar el autoempleo estable. A esto se suma la cesión de locales y espacios municipales para facilitar que los nuevos proyectos empresariales nazcan con un respaldo logístico e institucional firme.

Por otro lado, el área de Empleo y Formación del Ayuntamiento ha seguido acogiéndose e implementando Planes de Empleo y Formación, ofreciendo certificados de profesionalidad gratuitos en sectores demandados. A través de este servicio municipal, se ofrece información y orientación laboral continua para conectar las necesidades de las empresas cuevanas con los perfiles del municipio.

Con esta hoja de ruta, centrada en la digitalización y la sostenibilidad, Cuevas del Almanzora se prepara para seguir batiendo récords de ocupación e inclusión social en los próximos años.