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Cuevas del Almanzora logra una reducción muy importante del paro: la tasa de desempleo cae a la mitad en la última década

El municipio consolida un mercado laboral más resiliente, situando la tasa de paro en el 10,20% a principios de 2026, frente al 20,53% registrado en 2015

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Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora.
Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora. (R. I.)

Marcos Tárraga

Cuevas del Almanzora

Cuevas del Almanzora ha logrado reducir de forma muy importante su tasa de paro a la mitad en los últimos diez años y completar una ... década de profunda transformación laboral. Según los últimos datos preliminares de la Junta de Andalucía correspondientes a marzo de 2026, el municipio ha logrado reducir su tasa de paro registrado hasta el 10,20%, lo que supone un mínimo histórico para la localidad y sitúa el desempleo a la mitad de las cifras registradas hace diez años.

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Cuevas del Almanzora logra una reducción muy importante del paro: la tasa de desempleo cae a la mitad en la última década

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