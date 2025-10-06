Cuevas del Almanzora da luz verde definitiva al sellado del vertedero ilegal del 'Hoyo del Gato'

Marcos Tárraga Cuevas del Almanzora Lunes, 6 de octubre 2025, 14:38 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha aprobado hoy en un Pleno Extraordinario la moción clave que permite impulsar el proyecto de Sellado, Restauración y Clausura del vertedero de residuos no peligrosos ubicado en el paraje conocido como «Hoyo del Gato» o «Hoyo de Orillas».

Este acuerdo supone el paso final desde la administración local para cerrar un problema ambiental histórico que llevaba años pendiente en el municipio. Con esta aprobación, se da vía libre a la ejecución de las obras que pondrán fin al depósito incontrolado de residuos.

El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía y cofinanciado con Fondos Europeos, incluye la estabilización de taludes, la impermeabilización y la restauración paisajística de la zona. Se trata de una actuación fundamental que busca eliminar un foco de contaminación y recuperar la funcionalidad ecológica del terreno.

El alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández, ha destacado: «Ya tienen luz verde las obras para restaurar este paraje, que no ha sido más que un foco de insalubridad y vertidos incontrolados durante muchos años. Es una gran satisfacción que, por fin, gracias a la colaboración entre administraciones, el proyecto sea realidad»

Con este acuerdo, Cuevas del Almanzora avanza en su compromiso con la sostenibilidad y la recuperación del patrimonio natural del municipio.

Cuevas del Almanzora