Cuevas del Almanzora solicita la declaración de zona catastrófica tras el temporal de diciembre

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha solicitado la declaración de 'Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil' tras el episodio meteorológico excepcional ... del pasado 14 de diciembre, que dejó más de 200 milímetros de lluvia en poco tiempo y causó importantes daños en distintos puntos del término municipal.

El Consistorio cuevano activó entonces, ante la magnitud de las afecciones, la Situación de Emergencia con el objetivo de coordinar las labores de rescate y reconstrucción, dado que las intensas lluvias provocaron el desbordamiento de diversas ramblas, lo que derivó en el corte de accesos por la acumulación de fango y piedras.

Además, como consecuencia dicho temporal, se vieron gravemente afectados caminos y vías, edificios municipales y centros educativos, así como viviendas particulares.

El núcleo de Las Herrerías fue, según ha trasladado el Ayuntamiento en una nota de prensa, uno de los puntos más golpeados, con una veintena de inmuebles dañados por la entrada de agua en las plantas bajas, con perjuicios materiales que han afectado tanto a instalaciones eléctricas como a enseres de primera necesidad.