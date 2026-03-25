Cuevas del Almanzora transforma su fisonomía urbana con el impulso de las nuevas obras del PFEA

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha dado un paso definitivo en su estrategia de modernización urbana y fomento de la empleabilidad local tras la ... aprobación, por parte de la Junta de Gobierno Local, de los proyectos correspondientes al Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) para el periodo 2026/2027.

Esta nueva batería de actuaciones, que se ejecutará a lo largo del próximo año, se centrará de manera prioritaria en la renovación del Parque San Diego y en la mejora de las infraestructuras de las calles San José y San Manuel, consolidando así la apuesta del equipo de gobierno por la revitalización de los espacios públicos y la eliminación de barreras arquitectónicas en el corazón del municipio.

El proyecto de mayor envergadura técnica y paisajística se desarrollará bajo el epígrafe de «Mejora de calles en Cuevas del Almanzora 2026» y tendrá como escenario principal el emblemático Parque San Diego. La intervención planteada no es una mera reforma superficial, sino que se proyecta como una actuación integral en la totalidad del recinto. Los trabajos comenzarán con el levantado y desmontado de todo el mobiliario urbano existente, incluyendo la actual pérgola, con la única excepción del centro de transformación y la pavimentación estructural.

El objetivo fundamental de esta obra es la integración del parque en un espacio único y diáfano, libre de deficiencias constructivas y diseñado para que la sucesión de usos y actividades diversas no suponga una disgregación espacial, sino que, por el contrario, se constituya como un lugar de encuentro donde albergar una multiplicidad de actividades sociales bajo una estética y funcionalidad unificadas.

Para lograr esta cohesión arquitectónica, los operarios procederán al levantado de pavimentos de todo tipo, adecuando la nueva ordenación a las demandas actuales de la ciudadanía pero respetando las limitaciones impuestas por el condicionamiento físico del terreno. Uno de los hitos de esta reforma será la construcción de una rampa de acceso lateral que garantizará la plena accesibilidad al recinto.

El pliego de condiciones técnicas detalla que la actuación incluirá, además del movimiento de tierras de parterres y el desmontado de elementos antiguos, la ejecución de un nuevo pavimento de adoquín de hormigón, la construcción de muros y rampas de nueva planta, la instalación de una moderna red de riego para jardinería, la plantación de nuevo arbolado y la creación de una zona de juegos infantiles de última generación. Asimismo, se renovará por completo la red de alumbrado público y se instalará nuevo mobiliario urbano para fomentar el descanso y la interacción vecinal.

En lo que respecta a la vertiente económica y de empleo, el Ayuntamiento ha tramitado estos trabajos bajo la subvención del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) dentro de las acciones de Fomento de Empleo Agrario, lo que garantiza una importante inyección de puestos de trabajo para los trabajadores del sector en la comarca.

El presupuesto total del proyecto asciende a 265.854,29 euros, de los cuales la mano de obra cuenta con una financiación de 146.405,64 euros aportada en un 92% por el S.P.E.E. y el 8% restante, cifrado en 11.712,45 euros, por las arcas municipales del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora.

Por su parte, la partida destinada a los materiales necesarios para la ejecución de las obras, que asciende a 107.736,20 euros, cuenta con la subvención de la Diputación de Almería y la Junta de Andalucía, demostrando la eficacia de la colaboración entre las distintas administraciones para transformar la realidad urbana y social del municipio.