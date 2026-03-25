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Cuevas del Almanzora transforma su fisonomía urbana con el impulso de las nuevas obras del PFEA

La Junta de Gobierno Local aprueba una ambiciosa intervención integral en el Parque San Diego y diversas vías del municipio para 2026, apostando por la accesibilidad y la modernización de los espacios de convivencia social

Marcos Tárraga

Cuevas del Almanzora

Miércoles, 25 de marzo 2026, 13:41

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El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha dado un paso definitivo en su estrategia de modernización urbana y fomento de la empleabilidad local tras la ... aprobación, por parte de la Junta de Gobierno Local, de los proyectos correspondientes al Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) para el periodo 2026/2027.

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