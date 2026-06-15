Cuevas blinda su litoral con el despliegue de un ambicioso Plan de Playas que combina seguridad, inclusión y ocio

La temporada veraniega ha arrancado de manera oficial en la provincia de Almería, y uno de sus municipios costeros más emblemáticos ya tiene todo su ... engranaje a pleno rendimiento para recibir el gran flujo de visitantes y residentes. Cuevas del Almanzora ha puesto en marcha desde hoy mismo, 15 de junio de 2026, un completo y transversal Plan de Playas que se prolongará de forma ininterrumpida hasta el próximo 15 de septiembre. Con este despliegue, el consistorio cuevano busca consolidar la comarca como un referente de turismo tranquilo, de calidad y completamente preparado para los meses más vibrantes del año.

El principal objetivo que se ha marcado la administración local para el presente ejercicio es garantizar una experiencia integral a pie de playa, donde la comodidad de los usuarios camine de la mano de una seguridad sin fisuras. Para lograrlo, el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha diseñado un minucioso dispositivo de vigilancia que cuenta este año con un equipo humano compuesto por diecinueve socorristas profesionales. Este personal técnico se encargará de velar por la integridad de los bañistas y estará distribuido de forma estratégica en las zonas de mayor afluencia y concentración de la costa cuevana.

Junto a la seguridad marítima, el mantenimiento del entorno natural se posiciona como otra de las prioridades absolutas dentro de la estrategia municipal para el verano. Las playas del término municipal serán objeto de un plan intensivo de limpieza diaria, un servicio reforzado que actuará cada jornada sobre los arenales para asegurar que presenten un estado óptimo y salubre desde primera hora de la mañana. Con esta medida, se persigue mitigar el impacto de la masificación estival y preservar la riqueza paisajística que caracteriza a esta franja del levante almeriense.

La accesibilidad universal y el compromiso con un modelo turístico plenamente inclusivo vuelven a ser piezas fundamentales en la planificación de los servicios playeros de Cuevas del Almanzora. Conscientes de la necesidad de eliminar cualquier tipo de barrera física, los responsables municipales han acondicionado los accesos al mar mediante la instalación de rampas especiales, pasarelas de madera adaptadas y la reserva de plazas de aparcamiento específicas para personas que presenten movilidad reducida. De esta manera, se garantiza que todos los ciudadanos puedan disfrutar del agua en igualdad de condiciones.

Por otra parte, el verano en este rincón de la provincia de Almería se define también por su carácter activo y dinámico, alejándose del concepto de ocio puramente contemplativo. A partir de hoy, coincidiendo con la apertura oficial del periodo de baños, el municipio reactiva su popular programa de clases gratuitas de Aquagym. Se trata de una propuesta muy valorada por la población local que permite compaginar las jornadas de descanso estival con la práctica de ejercicio físico moderado y saludable en un entorno natural inigualable, favoreciendo el bienestar general.

Las sesiones de esta disciplina de gimnasia acuática se impartirán al aire libre y estarán dirigidas a usuarios de todas las edades que deseen mantener un estilo de vida activo durante las vacaciones. El Ayuntamiento ha centralizado estas actividades en dos de los puntos neurálgicos de su costa, concretamente en la concurrida playa Luis Siret, situada en la pedanía pesquera de Villaricos, y en la franja litoral de Pozo del Esparto, diversificando así la oferta de ocio saludable por las diferentes zonas residenciales del municipio.

Los responsables del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora han insistido en que las playas representan el principal escaparate exterior de la localidad durante la temporada alta, lo que justifica la realización de este importante esfuerzo transversal por parte de las distintas áreas municipales. El propósito institucional no es otro que ofrecer un entorno costero pulcro, dotado de los mejores servicios asistenciales y enriquecido con alternativas de entretenimiento que fomenten la convivencia de las familias almerienses y de los turistas que eligen el levante de la provincia.

Este esmero institucional y ciudadano en la conservación y mantenimiento de la costa ha vuelto a recibir el respaldo de las entidades independientes que evalúan las condiciones ambientales de los destinos turísticos. La calidad del litoral cuevano se ha visto reforzada este año gracias a la obtención de nuevos reconocimientos medioambientales que certifican la excelencia tanto de las aguas de baño como de las infraestructuras de servicios puestas a disposición del público en general.

De este modo, a las certificaciones de calidad y sostenibilidad que ya se encontraban plenamente consolidadas en las playas de Pozo del Esparto y de Quitapellejos, en la barriada de Palomares, se suma en esta ocasión un nuevo e importante logro para el municipio. La playa de El Playazo-Villaricos ha conseguido incorporarse con éxito al listado de espacios distinguidos de la comarca, un hito que viene a ratificar el buen rumbo de las políticas de gestión ambiental y de turismo sostenible que se ejecutan en el territorio.

Con todo el entramado de seguridad activo, el personal de salvamento en sus respectivos puestos y las actividades lúdicas plenamente programadas, Cuevas del Almanzora abre formalmente sus puertas al mar Mediterráneo. El inicio de esta campaña estival augura unos meses de gran dinamismo económico y social para la comarca, consolidando una oferta que sabe conjugar el respeto a los parajes vírgenes con la modernización de los servicios básicos que exigen los usuarios del siglo veintiuno.