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Cuevas blinda su litoral con el despliegue de un ambicioso Plan de Playas que combina seguridad, inclusión y ocio

El Ayuntamiento activa el dispositivo estival con un equipo de diecinueve socorristas, limpieza diaria exhaustiva y la consolidación de sus distintivos de calidad medioambiental en puntos clave de la comarca

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Así fue el inicio del plan de playas en Cuevas del Almanzora.
Así fue el inicio del plan de playas en Cuevas del Almanzora. (R. I.)

Marcos Tárraga

Cuevas del Almanzora

La temporada veraniega ha arrancado de manera oficial en la provincia de Almería, y uno de sus municipios costeros más emblemáticos ya tiene todo su ... engranaje a pleno rendimiento para recibir el gran flujo de visitantes y residentes. Cuevas del Almanzora ha puesto en marcha desde hoy mismo, 15 de junio de 2026, un completo y transversal Plan de Playas que se prolongará de forma ininterrumpida hasta el próximo 15 de septiembre. Con este despliegue, el consistorio cuevano busca consolidar la comarca como un referente de turismo tranquilo, de calidad y completamente preparado para los meses más vibrantes del año.

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Cuevas blinda su litoral con el despliegue de un ambicioso Plan de Playas que combina seguridad, inclusión y ocio

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