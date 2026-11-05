Cuevas celebra los 150 años de su título de 'ciudad' en unas Jornadas de Historia y Patrimonio

En 1876, en pleno auge comercial, demográfico e industrial, el rey Alfonso XII firmaba el Real Decreto que otorgaba a Cuevas la distinción de 'ciudad'. ... Sin embargo, ha valorado el Ayuntamiento en una nota, «la historia local guarda una llamativa paradoja: aquel ansiado reconocimiento no trajo consigo el júbilo esperado, sino descontento, incomprensión y tensiones entre la población».

Ahora, con motivo de su 150º aniversario, las Jornadas de Historia y Patrimonio tomarán este singular episodio como hilo conductor de una edición que, como principal novedad en su trayectoria, adelanta sus fechas habituales al mes de noviembre para dinamizar la vida cultural del municipio en la Sala de Conferencias del Museo Antonio Manuel Campoy.

El encuentro planteará un recorrido riguroso y accesible por las diversas capas materiales e inmateriales que han forjado el municipio. Más allá del análisis documental, las sesiones pondrán el foco en aspectos poco explorados de su monumento más emblemático, el Castillo del Marqués de los Vélez, tal y como ha trasladado el Consistorio cuevano en una nota.

Por un lado, se rescatará la voz de quienes habitaron sus sombras a través de una lectura antropológica de los grafitos e incisiones dejados durante siglos por los presos en la torre del homenaje, auténticos testimonios de cautiverio que revelan orígenes, emociones y formas de resistencia; y, por otro, se abordará la dimensión constructiva de la fortaleza identificando por primera vez las canteras de procedencia de sus sillares y las razones geológicas de su emplazamiento.

La divulgación patrimonial se extenderá asimismo al paisaje natural que rodea a Cuevas del Almanzora, interpretado como un archivo geológico y paleontológico milenario imprescindible para entender la evolución de su territorio; y, de forma complementaria, las jornadas servirán para compartir con los vecinos el balance de las recientes actuaciones de restauración arquitectónica y arqueológica acometidas en la localidad, así como la concepción de los nuevos centros de interpretación destinados a custodiar y difundir este legado para las futuras generaciones.

El desarrollo de las conferencias se abrirá el jueves 19 de noviembre con la bienvenida institucional del alcalde, Antonio Fernández Liria, y la introducción temática del cronista oficial, Enrique Fernández Bolea, paso previo a la intervención de la historiadora Carla Granados Moya sobre la antropología del encierro y los grafitos carcelarios.

La tarde del viernes 20 de noviembre reunirá al arquitecto municipal Ismael Motos Díaz, quien desgranará los criterios técnicos de las últimas intervenciones patrimoniales, y al geólogo Vicente Gabaldón López, encargado de acercar la riqueza geológica de los paisajes del municipio.

Finalmente, el viernes 27 de noviembre, el geólogo Michal Rajchl vinculará la historia mineral y las canteras con la propia fábrica del castillo, dejando la ponencia de clausura en manos de Fernández Bolea para desentrañar las claves y misterios que rodearon la concesión de 1876, antes del cierre a cargo de la concejala de Turismo, Cultura y Patrimonio, Juana Haro Navarro.