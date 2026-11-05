 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

Levante

  1. Portada
  2. Actualidad

Cuevas celebra los 150 años de su título de 'ciudad' en unas Jornadas de Historia y Patrimonio

El ciclo ahonda en la paradoja de 1876, cuando la distinción concedida por Alfonso XII desató malestar e incomprensión en lugar de celebración popular

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Cuevas celebra los 150 años de su título de &#039;ciudad&#039; en unas Jornadas de Historia y Patrimonio

Marcos Tárraga

Almería

En 1876, en pleno auge comercial, demográfico e industrial, el rey Alfonso XII firmaba el Real Decreto que otorgaba a Cuevas la distinción de 'ciudad'. ... Sin embargo, ha valorado el Ayuntamiento en una nota, «la historia local guarda una llamativa paradoja: aquel ansiado reconocimiento no trajo consigo el júbilo esperado, sino descontento, incomprensión y tensiones entre la población».

Esta funcionalidad es exclusiva para usuarios registrados.

Inicia sesión Crea tu cuenta

Reporta un error

[]

Cuevas celebra los 150 años de su título de 'ciudad' en unas Jornadas de Historia y Patrimonio

[]

Cuevas celebra los 150 años de su título de 'ciudad' en unas Jornadas de Historia y Patrimonio