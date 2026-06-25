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Cuevas del Almanzora

Cuevas va a encauzar la rambla del Tomate con una inversión de 12,7 millones del Gobierno

La intervención incluye también actuaciones en centros educativos, viales y patrimonio local que ha resultado dañado con el tren de borrascas del pasado invierno

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El alcalde de Cuevas explica al subdelegado dónde se realizarán algunas de las intervenciones.

Marcos Tárraga

Almería

Cuevas del Almanzora va a eliminar un riesgo fundamental para la ciudadanía y las propiedades del entorno con el encauzamiento de la rambla del Tomate. ... Y lo va a hacer gracias a los fondos del Gobierno de España que, con más de 12,7 millones de euros, permitirán la reparación de daños originados por el tren de borrascas que azotó al municipio a principios de año.

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Cuevas va a encauzar la rambla del Tomate con una inversión de 12,7 millones del Gobierno

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