Cuevas va a encauzar la rambla del Tomate con una inversión de 12,7 millones del Gobierno

Cuevas del Almanzora va a eliminar un riesgo fundamental para la ciudadanía y las propiedades del entorno con el encauzamiento de la rambla del Tomate. ... Y lo va a hacer gracias a los fondos del Gobierno de España que, con más de 12,7 millones de euros, permitirán la reparación de daños originados por el tren de borrascas que azotó al municipio a principios de año.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, y el alcalde cuevano, Antonio Fernández, han visitado algunas de las zonas más afectadas por las inundaciones del pasado invierno que podrán repararse gracias a unas ayudas estatales clave que combinan la reparación de infraestructuras con soluciones definitivas contra las inundaciones.

La localidad va a recibir, para ello, una inyección económica de 12,7 millones de euros del Gobierno de España destinada a financiar de manera masiva un total de 22 actuaciones de reparación, mejora y prevención de inundaciones en infraestructuras locales. Estas ayudas estatales, han informado desde la Subdelegación de Almería, han sido tramitadas al amparo del artículo 7 del Real Decreto-ley 5/2026 «tras los devastadores efectos del tren de borrascas, como la borrasca Emilia, y servirán no solo para reparar los daños sufridos en edificios públicos y caminos, sino para ejecutar soluciones de ingeniería definitivas frente a las riadas».

En la visita técnica realizada la pasada semana a la zona, ambos representantes públicos han podido observar dónde se implementará la actuación estrella de todo el plan: la desembocadura y el encauzamiento de la rambla del Tomate. Se trata, según han detallado desde la Subdelegación del Gobierno, de un «ambicioso proyecto hidráulico que cuenta ahora con la luz verde para su ejecución gracias a una partida ministerial asignada de algo más de 9.866.000 euros, lo que representa casi el 80% de todos los fondos recibidos por el municipio».

Durante el encuentro en el terreno, ambos representantes institucionales subrayaron el valor de estas ayudas del Gobierno de España, «que permiten dar el salto definitivo de la planificación a los hechos».

Han recordado también ambas administraciones en una nota que «el Ayuntamiento ya había hecho sus deberes previamente al encargar y costear la redacción técnica de este proyecto a través de su Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD)», si bien, «ha sido ahora, tras la catástrofe de las lluvias, cuando el Ministerio ha asumido la millonaria financiación de su ejecución».

La obra

La actuación en la Rambla del Tomate resolverá, ha abundado la nota, «una de las vulnerabilidades hidráulicas más críticas de la comarca» mediante criterios de «infraestructura verde». Con una longitud de más de 2,2 kilómetros, las obras proyectadas reconducirán las aguas desde las inmediaciones de la carretera A-332 hasta su entrega en el río Almanzora.

El proyecto cuenta con un diseño ecológico y resistente, es decir, que «los márgenes de la rambla se protegerán mediante muros de escollera con paramentos inclinados que favorecen la integración paisajística», mientras que «la solera tendrá una anchura media de 10,50 metros y la gran embocadura estará dimensionada para soportar de manera segura avenidas extremas con periodos de retorno de hasta 500 años».

Se modernizará también el drenaje de accesos. Así, el proyecto coordinará la construcción de nuevas obras de drenaje transversal mediante técnicas avanzadas bajo la carretera A-332, mejoras en las cunetas de la carretera de La Ballabona y la calle El Morro, así como la profunda limpieza y optimización de las antiguas acequias de pluviales Este y Oeste.

Se aprovechará la intervención para realiza un corredor verde para la ciudadanía: «La intervención no solo protegerá vidas y cultivos, sino que dotará al municipio de una nueva zona de recreo». Además, en la margen derecha del canal se creará un sendero peatonal de cinco metros de ancho que incluirá una banda ajardinada y renaturalizada de dos metros en todo su recorrido.

Blindaje municipal

El presupuesto aprobado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática cubre, asimismo, un amplio abanico de necesidades que el Consistorio cuevano, bajo la firma de su alcalde Antonio Fernández Liria, solicitó con urgencia tras los temporales. Entre ellas, soluciones contra la inundabilidad y nuevas infraestructuras.

Y es que, además de los 9,86 millones para la rambla del Tomate, se destinarán 588.173,26 euros para acabar con la inundabilidad en Cañada de los Alías (Palomares) mediante Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), 261.570,94 euros para la desembocadura de la rambla La Higuera en Villaricos, y casi 200.000 euros para el núcleo urbano de Pozo del Esparto. También se financiará la supresión de vados para evitar el aislamiento de núcleos como Era Alta, Las Cupillas y El Alhanchete.

Se reparará el patrimonio e infraestructuras afectadas, dado que las borrascas causaron importantes daños que ahora se solucionarán de raíz, entre los que destacan las obras en la iglesia de San Antón, el colector de saneamiento de La Perlita en Guazamara o el Cine Teatro Echegaray.

Respecto a los centros educativos y viales, se intervendrá de urgencia para reparar los daños registrados en la Escuela Infantil Luis Siret, el pabellón deportivo y el colegio de Palomares, los centros educativos de Guazamara, Barrio Realengo, Villaricos y Los Lobos, junto con la red de pluviales y diversos caminos rurales.

El alcalde de Cuevas del Almanzora ha agradecido al Gobierno de España por la «sensibilidad mostrada ante la catástrofe climatológica». «Gracias a la estrecha colaboración institucional y a la rapidez con la que el Gobierno ha aprobado estas partidas, Cuevas del Almanzora no solo va a reparar lo que el temporal rompió, sino que va a levantar infraestructuras mucho más fuertes, seguras y preparadas para el futuro. La Rambla del Tomate dejará de ser una preocupación para convertirse en un pulmón verde y seguro», ha concluido el máximo representante municipal.