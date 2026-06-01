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Cuevas enciende la magia del Levante almeriense con una prometedora edición de su Noche en Blanco

El municipio transforma sus calles este viernes 5 de junio en un gran escaparate comercial y de ocio bajo el lema 'Corazones llenos y bolsas también' para relanzar los negocios de proximidad

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Noche en Blanco, Cuevas del Almanzora.
Noche en Blanco, Cuevas del Almanzora. (R. I.)

Marcos Tárraga

Cuevas del Almanzora

El norte de la provincia de Almería se prepara para vivir una de sus jornadas más vibrantes e intensas del año en el ámbito de ... la dinamización social y económica. La localidad de Cuevas del Almanzora ya tiene todo listo para encender los focos de su esperada 'Noche en Blanco 2026', una cita de referencia comarcal que tendrá lugar el próximo viernes 5 de junio a partir de las siete de la tarde. Vecinos de todo el Levante almeriense y visitantes de otras comarcas tienen marcado este día en sus agendas para sumergirse en una velada donde la cultura, el ocio familiar y las compras se fusionarán de manera ininterrumpida en pleno corazón del casco urbano.

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Cuevas enciende la magia del Levante almeriense con una prometedora edición de su Noche en Blanco

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