Cuevas 'rescata' un manuscrito original de los científicos Siret

El patrimonio histórico y arqueológico de Cuevas del Almanzora cuenta ya con un nuevo e invaluable tesoro. El Ayuntamiento ha culminado con éxito la adquisición ... de un ejemplar original de la célebre obra 'Las primeras edades del metal en el sudeste de España' –conocida popularmente como 'La edad de los metales'–, una publicación de finales del siglo XIX escrita y editada de forma conjunta por los insignes hermanos y arqueólogos Enrique y Luis Siret. «De esta forma, el Museo Luis Siret rescata del coleccionismo privado un tesoro arqueológico original de 1890», destacó el viernes el Consistorio en un comunicado.

Esta obra, que en su día fue presentada a diversos certámenes científicos y alzó a sus autores con galardones de un altísimo prestigio como el Premio Martorell, es una pieza codiciada por historiadores y coleccionistas de todo el mundo debido al escaso número de ejemplares que se llegaron a imprimir, lo que eleva exponencialmente su valor dentro de las publicaciones históricas.

Hasta la fecha, la colección museográfica del municipio, ubicada en el emblemático edificio de La Tercia dentro del Castillo del Marqués de los Vélez, exhibía en su primera vitrina una edición facsímil de este estudio. Dicha reproducción había sido expuesta en el centro gracias a la generosidad y desinteresada colaboración de Pedro Perales y Enrique Fernández Bolea.

Sin embargo, el firme compromiso del consistorio por enriquecer esta colección museográfica de la Pesca en la Antigüedad 'Luis Siret' impulsó una intensa e incansable búsqueda en diversos portales de coleccionismo que se ha prolongado durante años. Finalmente, el ejemplar original fue localizado a través del portal especializado Iberlibro y adquirido a la reputada Librería Anticuaria Casals, una institución en el sector fundada en el año 1986.

La obra adquirida, según el Ayuntamiento, destaca no solo por su valor histórico intrínseco, sino por su excelente estado de conservación. Así, el público que visite el museo podrá contemplar la obra en su formato original, dividida en dos volúmenes diferenciados. El primer volumen es un libro de texto que recoge las crónicas, tablas y detalladas ilustraciones de las investigaciones arqueológicas de los hermanos Siret y, el segundo, es un tomo de grandes dimensiones que alberga las láminas donde se reproducen a escala y con gran precisión las distintas piezas descubiertas en los yacimientos excavados en la provincia.

«La adquisición supone un hito cultural para Cuevas del Almanzora, al consolidar su museo como un punto de referencia para el estudio de la arqueología peninsular», destacó el Ayuntamiento, desde donde indicaron también que ambos libros se encuentran en la vitrina del ámbito temático dedicado a Luis Siret.

Desde esta misma semana, todos los vecinos, investigadores y turistas que se acerquen a la Colección Museográfica de la Pesca en la Antigüedad 'Luis Siret' del edificio de La Tercia podrán admirar en directo y disfrutar de esta joya bibliográfica que sentó las bases de la arqueología moderna en el sudeste español.