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Cuevas del Almanzora

Cuevas 'rescata' un manuscrito original de los científicos Siret

Los dos volúmenes de 'La edad de los metales' han sido adquiridos por el Ayuntamiento tras años de búsqueda

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Los dos volúmenes de 'La edad de los metales' ya se pueden visitar en el Museo Luis Siret de Cuevas del Almanzora.
Los dos volúmenes de 'La edad de los metales' ya se pueden visitar en el Museo Luis Siret de Cuevas del Almanzora.

Marcos Tárraga

Almería

El patrimonio histórico y arqueológico de Cuevas del Almanzora cuenta ya con un nuevo e invaluable tesoro. El Ayuntamiento ha culminado con éxito la adquisición ... de un ejemplar original de la célebre obra 'Las primeras edades del metal en el sudeste de España' –conocida popularmente como 'La edad de los metales'–, una publicación de finales del siglo XIX escrita y editada de forma conjunta por los insignes hermanos y arqueólogos Enrique y Luis Siret. «De esta forma, el Museo Luis Siret rescata del coleccionismo privado un tesoro arqueológico original de 1890», destacó el viernes el Consistorio en un comunicado.

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Cuevas 'rescata' un manuscrito original de los científicos Siret

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Cuevas 'rescata' un manuscrito original de los científicos Siret