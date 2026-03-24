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Cuevas revoluciona su movilidad rural con un nuevo carril cicloturístico entre pedanías

El Ayuntamiento licita un ambicioso proyecto de casi 7 kilómetros para conectar Los Guiraos, Guazamara, El Largo y Grima bajo criterios de sostenibilidad y seguridad vial.

Marcos Tárraga

Martes, 24 de marzo 2026, 13:53

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El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha dado un paso definitivo en su estrategia de transformación urbana y rural con la licitación del proyecto para ... la construcción de un nuevo carril cicloturístico. Esta infraestructura, que cuenta con una longitud total de 6,8 kilómetros, nace con el firme objetivo de conectar de forma segura y eficiente las barriadas de Los Guiraos, Guazamara, El Largo y Grima, núcleos que hasta la fecha carecían de conexiones adecuadas para el tránsito de peatones y ciclistas.

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