Cuevas revoluciona su movilidad rural con un nuevo carril cicloturístico entre pedanías

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha dado un paso definitivo en su estrategia de transformación urbana y rural con la licitación del proyecto para ... la construcción de un nuevo carril cicloturístico. Esta infraestructura, que cuenta con una longitud total de 6,8 kilómetros, nace con el firme objetivo de conectar de forma segura y eficiente las barriadas de Los Guiraos, Guazamara, El Largo y Grima, núcleos que hasta la fecha carecían de conexiones adecuadas para el tránsito de peatones y ciclistas.

La iniciativa no es solo una obra de infraestructura vial, sino una pieza clave del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) concedido al municipio. El proyecto cuenta con una sólida financiación europea a través de los fondos Next Generation, integrados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Con un presupuesto base de licitación de 219.390,99 euros y un plazo de ejecución de apenas dos meses, la actuación busca una «Transición Verde y Sostenible» que impacte directamente en la calidad de vida de los vecinos.

Innovación técnica y convivencia vial

El trazado diseñado por los técnicos municipales combina diferentes soluciones de movilidad adaptadas a la orografía y las necesidades de cada tramo. Por un lado, se contempla la construcción de un tramo específico de carril bici segregado que unirá el salón social de Guazamara con el polideportivo local. Por otro, el resto del itinerario se configurará bajo la modalidad de «ciclocalle», un modelo de vía de tráfico compartido donde la señalización y la limitación de velocidad garantizan una convivencia segura entre las bicicletas y los vehículos motorizados.

Además de la propia vía, el proyecto incluye una renovación integral del entorno. Se sustituirán las actuales farolas solares por un nuevo sistema de alumbrado público más eficiente, se instalará mobiliario urbano moderno y se reforzará la señalización específica para cicloturistas. La seguridad de los usuarios es la prioridad absoluta, por lo que se incorporarán elementos de protección en los puntos de mayor afluencia o riesgo de intersección.

Impulso al turismo activo y la cohesión social

La intervención no se limita al asfalto y la señalética, sino que incluye la adecuación de espacios públicos de convivencia. Entre las actuaciones complementarias destaca la instalación de un nuevo parque en la glorieta de Guazamara, que servirá como punto neurálgico e inicio del ciclocarril. Asimismo, en la pedanía de Los Guiraos, se llevará a cabo la mejora y adecuación de la zona de elementos biosaludables, fomentando el deporte al aire libre entre los mayores y jóvenes de la zona.

Miriam Quintana, concejala de Desarrollo Económico y Deportes, ha puesto en valor la doble vertiente de esta obra. Según Quintana, este carril no solo soluciona un problema histórico de conexión entre barriadas, sino que se convierte en un activo turístico de primer orden: «Contribuirá al desarrollo del turismo activo en nuestro municipio, poniendo en valor nuestro entorno natural y favoreciendo una cohesión territorial real entre nuestros núcleos de población», ha afirmado. Con esta actuación, Cuevas del Almanzora se consolida como un referente provincial en la promoción de un modelo de municipio saludable, sostenible y plenamente adaptado a las exigencias medioambientales del siglo XXI.