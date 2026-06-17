 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

Levante

  1. Portada
  2. Actualidad

Declarado un incendio forestal en el paraje El Saltador de Carboneras

Se han desplazado a primera hora medios aéreos, terrestres y personal técnico, que han sido reforzados a las 10,30 horas con un segundo helicóptero semipesado y un tercer grupo de bomberos forestales

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Imagen del incendio en El Saltador publicado por el Plan Infoca en sus redes sociales.

E. Press / R. I.

Almería

El Plan Infoca trabaja desde la mañana de este miércoles para sofocar un incendio declarado en el paraje El Saltador, en el término municipal de ... Carboneras, donde mantiene desplegados dos helicópteros semipesados, dos medios de carga en tierra, tres grupos de bomberos forestales, un grupo de apoyo, un técnico de operaciones, un agente medioambiental y un vehículo autobomba.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

Declarado un incendio forestal en el paraje El Saltador de Carboneras

[]

Declarado un incendio forestal en el paraje El Saltador de Carboneras