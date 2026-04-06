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Demuestran que los cristales de yeso de Pulpí permiten conocer el clima de hace cientos de miles de años

El equipo liderado por la UAL data esas grandes formaciones geológicas y confirma que pueden emplearse como 'archivos naturales' para conocer las condiciones climáticas de hace cientos de miles de años

Ideal

Almería

Lunes, 6 de abril 2026, 19:07

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Un equipo internacional de investigación con participación de la Universidad de Almería (UAL), la Universidad de Bolonia (Italia), la Universidad de Bergen (Noruega) y la ... Academia China de Ciencia (China) ha demostrado que los grandes cristales de yeso de cuevas como la geoda de Pulpí en Almería o la cueva de Naica en México sirven como 'archivos naturales' para reconstruir el clima del pasado. A través del análisis del agua atrapada en su interior y la edad de los cristales, los expertos han obtenido información sobre cómo eran las lluvias y las condiciones ambientales hace cientos de miles de años.

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