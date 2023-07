Denuncian la «escandalosa subida de sueldos» en el Ayuntamiento de Garrucha

R. I. Almería Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El vicesecretario general de Juventudes Socialistas de España y secretario general de Juventudes Socialistas de Garrucha, José Ramón García Túñez, ha calificado de «vergonzosa e insultante» la subida de sueldos del nuevo equipo de gobierno, «más aún tras haber anunciado ellos mismos días antes el delicado estado económico en el que se encuentra el Ayuntamiento de Garrucha».

Según han expuesto desde JSE en una nota de prensa, el pasado lunes, 3 de julio, se celebró en esta localidad del Levante almeriense el primer pleno municipal de esta legislatura, en el que por vía de urgencia, la primera medida del nuevo alcalde, el popular Pedro Zamora, «ha sido la de su subida de sueldo, de los 35.000 euros anuales que cobraba la alcaldesa socialista, a los 50.000 euros que cobrará el actual regidor, sin contar dietas de locomoción, alojamiento, manutención y otras».

Además del sueldo del alcalde, el nuevo primer teniente de alcalde y concejal de obras, servicios y personal, Álvaro Ramos, pasará a cobrar 48.000€ anuales. Cabe recordar que en campaña electoral prometió renunciar al sueldo si llegaba a gobernar, dado que la situación económica del consistorio no es nada buena. El anterior edil que ocupaba esta responsabilidad, el socialista José Antonio Gallardo, cobraba 26.000 euros anuales, casi la mitad de lo que cobrará ahora el concejal tránsfuga, expulsado de Izquierda Unida.

En conclusión, el nuevo equipo de gobierno en su totalidad, costará anualmente a las arcas municipales 357.100 euros, frente a los 164.000 euros que cobraba el equipo socialista anterior, incluyendo también la contratación de una asesora política, será la primera vez que Garrucha contará con asesores, en este caso, se trata de la pareja del candidato número 7 del Partido Popular de Garrucha en las pasadas elecciones municipales, el cual no logró salir de concejal.

«Desde Juventudes Socialistas denunciamos esta subida salarial sin precedentes en nuestro pueblo, lo cual consideramos un insulto a los vecinos, ya que los sueldos del Gobierno municipal no se parecen en nada a lo que cobra cualquier vecino del pueblo. Además, el nuevo alcalde no intervino en ningún punto del pleno, demostrando así que quien lleva las riendas del Ayuntamiento es el concejal tránsfuga Álvaro Ramos, quien cobrará para realizar dos tareas principales desde el gobierno: terminar los proyectos iniciados por el gobierno de María López e insultar y atacar a los trabajadores municipales y a todo aquel que no comulgue con sus ideas», asegura José Ramón García.

Juventudes Socialistas se ponen, por otra parte, a disposición de la juventud de Garrucha, para que les trasladen todas aquellas demandas, carencias y problemas que puedan tener, «como una vía de solución de sus necesidades, a través del Grupo municipal Socialista en el pleno del Ayuntamiento de Garrucha».