La desaladora del Bajo Almanzora recupera el aliento tras la rotura de 2012 y dará agua en 12 meses

La Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (AcuaMed) es la encargada de ejecutar la reparación de esta planta desaladora por un importe de 18.201.208,39 euros

Marcos Tárraga

Almería

Martes, 17 de febrero 2026, 12:36

Comenta

Más de una década después de que una riada, en el otoño de 2012, dejara inhabilitada la desaladora Bajo Almanzora I, en Cuevas del Almanzora, ... las obras que lleva a cabo AcuaMed se afanan que restablecer su funcionamiento para poder ponerla en uso. El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha visitado este martes los trabajos de reparación que comenzaron en el último trimestre del año pasado, una vez aprobado el proyecto constructivo y verificado, por parte de AcuaMed, que el avance de la actuación de protección de la planta así lo permitía. De esta manera, según han confirmado desde la Subdelegación a IDEAL, la planta desaladora podrá dar agua en un plazo de 12 meses.

