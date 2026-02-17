La desaladora del Bajo Almanzora recupera el aliento tras la rotura de 2012 y dará agua en 12 meses

Más de una década después de que una riada, en el otoño de 2012, dejara inhabilitada la desaladora Bajo Almanzora I, en Cuevas del Almanzora, ... las obras que lleva a cabo AcuaMed se afanan que restablecer su funcionamiento para poder ponerla en uso. El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha visitado este martes los trabajos de reparación que comenzaron en el último trimestre del año pasado, una vez aprobado el proyecto constructivo y verificado, por parte de AcuaMed, que el avance de la actuación de protección de la planta así lo permitía. De esta manera, según han confirmado desde la Subdelegación a IDEAL, la planta desaladora podrá dar agua en un plazo de 12 meses.

Martín Fernández ha estado acompañado en la visita por el presidente de AcuaMed, empresa pública dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Francisco Javier Baratech. También han asistido el alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández Liria, dado que la planta está ubicada en la pedanía cuevana de Villaricos, y una representación de la entidad de regantes Aguas del Almanzora.

La ejecución de las obras de reparación y puesta en marcha de la planta desaladora del Bajo Almanzora cuenta con un presupuesto vigente de 18.201.208,39 euros, de los que 342.868,02 euros corresponden a la redacción del proyecto, 14.804.761.40 euros a la ejecución de las obras y 3.053.577,78 euros al periodo de dos años de funcionamiento en pruebas.

Cuando esté operativa, la planta desaladora Bajo Almanzora I contará con una producción de 15 hectómetros cúbicos al año de agua desalada, que incluso podrían aumentar en el futuro hasta 20 hectómetros cúbicos al año.

La desaladora quedó temporalmente fuera de servicio tras las inundaciones sufridas en la riada de San Wenceslao el 28 de septiembre de 2012, un fenómeno que afectó de forma muy intensa a toda la cuenca del Segura. Debido al nivel que alcanzaron las aguas, la mayoría de los equipos e interconexiones de cables quedó sumergida el tiempo suficiente para ocasionar graves desperfectos, dejando inhabilitada la instalación desde entonces.

Obras de protección de la planta

Las obras de reparación de la planta arrancaron en el último trimestre de 2025, una vez que AcuaMed comprobó que los trabajos para la protección de la desaladora habían avanzado de forma significativa. Martín Fernández ha concretado que esta era una «condición indispensable» para poder comenzar con las obras de reparación de la planta desaladora.

Las obras de protección, que cuentan con una inversión de 17,89 millones de euros, aprobada en febrero de 2024 por el Gobierno, se ejecutan de forma paralela a las de reparación y son un complemento a la planta desaladora del Bajo Almanzora I, estando, en estos momentos, rematándose las obras de protección perimetral de la desaladora.

Como parte de la protección está previsto ampliar el encauzamiento de la rambla de Canalejas en una longitud aproximada de 1 kilómetro y la modificación de la carretera AL-8106 de Villaricos a la pedanía de La Muleria, con la construcción de un viaducto con una luz total de 132 metros entre estribos y con cimentación resuelta mediante pilotes sobre la citada rambla.

Más inversiones en materia hídrica

Durante la visita, el subdelegado ha recordado que la zona contará, además, con una segunda desaladora -Bajo Almanzora II-, cuyo proyecto contempla una inversión de 160 millones de euros para producir 30 hectómetros cúbicos más de agua desalada para toda la zona.

Asimismo, en materia hídrica, el subdelegado ha incidido en que, próximamente, se acometerá la ampliación de la desaladora del Campo de Dalías, que pasará de tener una capacidad de 30 a 40 hectómetros cúbicos para servir no solo a El Ejido, Vícar y Roquetas de Mar, sino también en La Mojonera, Balanegra y Adra, que se podrán incorporar a la red, así como el riego de invernaderos en la comarca del Poniente almeriense

En la misma línea, se ha referido a la optimización de la eficiencia energética de estas infraestructuras que, en el caso de la desaladora de Carboneras, permitirá producir hasta 50 hectómetros cúbicos al año, esto es, ocho más que su capacidad actual.

Martín, quien también ha resaltado los 189 millones de euros destinados a la mejora de regadíos con 12 actuaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación repartidas por toda la provincia, ha incidido en la bonificación que el Gobierno realiza del precio del agua desalada tanto en la desaladora de Carboneras como del Campo de Dalías para los regantes, que abonan entre 45 y 47,5 céntimos por metros cúbicos de agua desalada.