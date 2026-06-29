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La desaladora del Bajo Almanzora I suma cinco meses más de obras por 1,3 millones

Un tercer modificado incrementa hasta casi 19,5 millones la actuación para recuperar las instalaciones, que quedaron en desuso en 2012 a causa de unas riadas

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Imagen de archivo de la desaladora del Bajo Almanzora.
Agencia Europa Press

Agencia Europa Press

Almería

Las obras de reparación y posterior puesta en marcha de la planta desaladora del Bajo Almanzora I ubicada en Villaricos, en Cuevas del Almanzora, va ... a sumar cinco meses más de trabajos a la planificación original después de que se haya aprobado el tercer modificado del proyecto, que encarece la actuación en 1,3 millones de euros hasta los 19.493.617 euros -redacción del proyecto incluida- frente a los 16.351.662 euros por los que se adjudicó.

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La desaladora del Bajo Almanzora I suma cinco meses más de obras por 1,3 millones

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La desaladora del Bajo Almanzora I suma cinco meses más de obras por 1,3 millones