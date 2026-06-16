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La desaladora del Bajo Almanzora estará en uso «en los próximos meses»

La instalación permitirá garantizar 15 hectómetros cúbicos de agua y cuenta con una inversión de 18,2 millones de euros por parte de Acuamed

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El subdelegado, en la visita a la planta desaladora.

Marcos Tárraga

Almería

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha visitado este martes, junto al alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández Liria, el presidente ... de Acuamed, Francisco Baratech, y el gerente territorial de la empresa pública, Javier Alcántara, las obras de reparación de la planta desaladora del Bajo Almanzora I para comprobar sobre el terreno el avance de unos trabajos llamados a devolver a esta infraestructura un papel decisivo en el abastecimiento hídrico del Levante almeriense.

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La desaladora del Bajo Almanzora estará en uso «en los próximos meses»

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