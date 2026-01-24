Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Antonio Fernández Liria (PSOE), de archivo. R. I.

La descontaminación de Palomares: «Es una obligación moral»

El alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández Liria, apunta que la limpieza definitiva «ya no es una opción diplomática»

E. P.

Almería

Sábado, 24 de enero 2026, 23:38

La limpieza de los suelos contaminados por americio y plutonio en Palomares sigue enquistada cuando se cumplen seis décadas desde la caída accidental el 17 ... de enero de 1966 de cuatro bombas termonucleares a consecuencia del choque de dos aviones de las fuerzas aéreas de Estados Unidos, a quien España ha reclamado en varias ocasiones la retirada de los restos radioactivos.

