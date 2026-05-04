Desert Springs reafirma su carácter solidario con una histórica donación a colectivos vulnerables del Levante

El deporte y el compromiso social han vuelto a caminar de la mano en el Levante almeriense gracias a la última iniciativa solidaria impulsada por ... la comunidad del Club de Golf Desert Springs Resort. En un acto que subraya el arraigo de esta institución con su entorno más cercano, el club ha hecho efectiva esta semana una nueva entrega de fondos destinados a fortalecer el tejido asociativo y mejorar la calidad de vida de los colectivos que más lo necesitan en la zona. De la mano de su Capitana de Golf, Sue Garrod, la entidad ha formalizado una donación de 1.500 euros a la Asociación de Personas con Discapacidad de Cuevas del Almanzora (Amcal) y otros 1.500 euros a la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer, consolidando así un modelo de mecenazgo que se ha convertido en referencia para el sector empresarial de la provincia.

Estas nuevas aportaciones no son un hecho aislado, sino que representan la culminación de un año de intensa actividad benéfica que ha arrojado cifras sin precedentes. En el periodo comprendido entre abril de 2025 y abril de 2026, la colaboración del Club de Golf con estas entidades ha alcanzado hitos históricos. Especialmente significativa ha sido la ayuda destinada a Amcal, que ha recibido en el cómputo global del último año un total de 17.500 euros, mientras que la Asociación Española Contra el Cáncer ha percibido una ayuda acumulada de 2.250 euros. Este incremento en las cuantías materializa la intención estratégica del club de ampliar su red de apoyo social y asegurar que el éxito deportivo y turístico del complejo se traduzca en un beneficio directo para los vecinos de Cuevas del Almanzora y sus pedanías.

Para la asociación Amcal, que actualmente cuenta con 110 socios y desarrolla una labor incansable bajo la presidencia de Juana Mulero, recibir estos fondos supone una inyección de oxígeno vital para la continuidad de sus servicios. Según han explicado desde la propia asociación, el dinero se destinará de forma íntegra a potenciar las actividades diarias y los programas formativos que buscan la autonomía de sus usuarios. Además, una parte fundamental de la donación permitirá sufragar la organización de salidas culturales y viajes, que constituyen una de las principales demandas del colectivo para fomentar la socialización y el ocio inclusivo. La meta final sigue siendo la plena inclusión laboral y educativa de las personas con discapacidad, un objetivo que requiere de recursos constantes y de la implicación de entidades privadas como Desert Springs.

Por otro lado, la aportación recibida por la Asociación Española Contra el Cáncer en el municipio, representada por su presidenta local Mari Carmen Navarro, permitirá reforzar de manera inmediata los servicios de acompañamiento y apoyo psicológico que la entidad presta a pacientes y familiares. En una enfermedad que requiere no solo atención médica, sino un soporte humano constante, este tipo de ayudas privadas resultan cruciales para que la junta local pueda mantener sus programas de asistencia en Cuevas del Almanzora, garantizando que ninguna persona diagnosticada tenga que enfrentar el proceso en soledad por falta de recursos o de personal especializado en la zona.

La recaudación de estas cuantías económicas es el fruto de un esfuerzo colectivo y desinteresado de los socios del club, quienes a lo largo de todo el año participan activamente en una variada agenda de eventos. Desde torneos de golf diseñados específicamente para recaudar fondos hasta cenas de gala, subastas de material deportivo y jornadas gastronómicas, la comunidad internacional que reside o visita Desert Springs ha demostrado una sensibilidad excepcional hacia las necesidades locales. Desde la dirección del Club de Golf aseguran que esta filosofía de trabajo no ha hecho más que empezar, confirmando ya un nuevo calendario de donaciones que se extenderá desde abril de 2026 hasta abril de 2027, con la esperanza de que este vínculo solidario se perpetúe durante muchas décadas más.

Este compromiso a largo plazo ha sido aplaudido por las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández, quien ha querido agradecer públicamente la «gran labor y solidaridad» demostrada por los socios del Club de Golf. Para el consistorio, la implicación de Desert Springs va más allá de lo meramente económico, ya que posiciona al resort no solo como un referente deportivo de nivel mundial, sino como un pilar fundamental del bienestar social del municipio. Al mantener presente la labor de las entidades sin ánimo de lucro, el club lanza un mensaje potente sobre la responsabilidad social corporativa, recordando que el progreso de una comarca depende de la capacidad de sus actores más relevantes para mirar hacia los colectivos más vulnerables.