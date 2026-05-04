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Desert Springs reafirma su carácter solidario con una histórica donación a colectivos vulnerables del Levante

El complejo cuevano entrega 3.000 euros adicionales a Amcal y a la Asociación Española Contra el Cáncer, alcanzando cifras récord de apoyo social durante el último ejercicio

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La donación tuvo lugar en instalaciones municipales.
La donación tuvo lugar en instalaciones municipales. (R. I.)

El deporte y el compromiso social han vuelto a caminar de la mano en el Levante almeriense gracias a la última iniciativa solidaria impulsada por ... la comunidad del Club de Golf Desert Springs Resort. En un acto que subraya el arraigo de esta institución con su entorno más cercano, el club ha hecho efectiva esta semana una nueva entrega de fondos destinados a fortalecer el tejido asociativo y mejorar la calidad de vida de los colectivos que más lo necesitan en la zona. De la mano de su Capitana de Golf, Sue Garrod, la entidad ha formalizado una donación de 1.500 euros a la Asociación de Personas con Discapacidad de Cuevas del Almanzora (Amcal) y otros 1.500 euros a la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer, consolidando así un modelo de mecenazgo que se ha convertido en referencia para el sector empresarial de la provincia.

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Desert Springs reafirma su carácter solidario con una histórica donación a colectivos vulnerables del Levante

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