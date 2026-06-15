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Detenido por agredir a la responsable de un supermercado en Pulpí, tras lo que intentó huir en autobús

Una patrulla de la Policía Local que regresaba de San Juan de los Terreros localizó el vehículo colectivo en el que se encontraba y procedió a su identificación y arresto

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Vehículo de Policía Local de Pulpí.
Vehículo de Policía Local de Pulpí. (R. I.)
Agencia Europa Press

Agencia Europa Press

Almería

La Policía Local de Pulpí ha detenido a un varón como presunto autor de un robo con intimidación después de agredir a la responsable de ... un supermercado y tratar de abandonar la localidad en autobús.

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Detenido por agredir a la responsable de un supermercado en Pulpí, tras lo que intentó huir en autobús

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Detenido por agredir a la responsable de un supermercado en Pulpí, tras lo que intentó huir en autobús