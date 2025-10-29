Detenido por apuñalar a su compañero de piso en Vera
La gravedad de las lesiones obligó a trasladar al herido a un hospital de Granada tras ser atendido en Huércal-Overa
E. P.
Almería
Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:44
La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de apuñalar a su compañero de piso en una céntrica vivienda de la localidad almeriense de ... Vera, de modo que la víctima tuvo que ser evacuada para ser atendida de las heridas sufridas.
Según han indicado fuentes de la Comandancia, el detenido está investigado por un delito de lesiones ante los hechos tuvieron lugar a primera hora de la mañana de este martes, donde los hombres habrían mantenido una discusión que desembocó en la agresión.
A preguntas de los medios, el subdelegado de Gobierno, José María Martín, ha señalado la «gravedad» de dichas lesiones, de modo que tras la llegada de la víctima al Hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa, posteriormente tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario de Granada.
«La presunta persona autora de esa agresión fue detenida por Guardia Civil y está puesta a disposición judicial», ha añadido Martín sobre la situación del arrestado detenido en el mismo lugar de los hechos, que fue acordonado por la Policía Local.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión