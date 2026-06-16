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Detenido dos años después un acusado de transportar 50 kilos de hachís en un vehículo robado

La Guardia Civil de Huércal-Overa logra identificar al conductor, que huyó de un control de carretera y abandonó el coche con la droga en 2024

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Hachís hallado en el vehículo que huyó en 2024 del control de carretera.

A. A.

Almería

La Guardia Civil de Almería ha detenido a un hombre en cuyo vehículo fueron localizados 50 kilogramos de hachís. Está acusado de delitos de tráfico ... de drogas, falsedad documental, robo y uso de vehículo así como de desobediencia a agentes de la autoridad, según ha detallado la Comandancia de Almería al respecto de esta operación, denominada 'Timuga' y desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de Huércal-Overa.

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Detenido dos años después un acusado de transportar 50 kilos de hachís en un vehículo robado

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