Detenido dos años después un acusado de transportar 50 kilos de hachís en un vehículo robado

La Guardia Civil de Almería ha detenido a un hombre en cuyo vehículo fueron localizados 50 kilogramos de hachís. Está acusado de delitos de tráfico ... de drogas, falsedad documental, robo y uso de vehículo así como de desobediencia a agentes de la autoridad, según ha detallado la Comandancia de Almería al respecto de esta operación, denominada 'Timuga' y desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de Huércal-Overa.

La actuación tuvo su origen hace dos años, cuando el vehículo -cargado con los mencionados 50 kilogramos de hachís- evadió un control establecido por la Guardia Civil en carretera, emprendiendo la huida sus ocupantes para, finalmente, abandonarlo sin que pudiera practicarse ninguna detención en ese momento.

A raíz de estos hechos, se inició una investigación encaminada al esclarecimiento de lo sucedido y a la identificación de los responsables. Como resultado de las gestiones practicadas, los investigadores lograron identificar a uno de los presuntos autores, el cual permanecía en paradero desconocido, dificultando su localización durante el desarrollo de la investigación.

Tras diversas actuaciones, finalmente, la Guardia Civil localizó al investigado en la localidad de Murcia.

Cuando los agentes procedieron a la detención de esta persona, según la versión trasladada desde la Comandancia, estaba en posesión de 4 kilogramos de hachís, incurriendo en un nuevo delito de tráfico de drogas. Tras su arresto, fue puesto a disposición judicial.

La Guardia Civil ha incidido en el comunicado remitido este martes en que «la dificultad para localizar a esta persona, así como las medidas adoptadas por el investigado para evitar su identificación y ubicación, motivaron la prolongación de la investigación hasta la fecha actual».