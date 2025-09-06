Detenido en Huércal-Overa un prófugo con 15 órdenes de detención y entrada en prisión Fue localizado por la Guardia Civil durante un control en una estación de servicio cuando viajaba con una menor de edad

La Guardia Civil ha detenido en un área de servicio de la autovía A-7, perteneciente al término municipal de Huércal Overa, a un varón residente en Barcelona al que le constaban 25 requisitorias judiciales, entre las que se cuenta más de una quincena de órdenes de detención e ingreso en prisión.

La actuación llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Huércal Overa se inició cuando, durante un dispositivo de prevención y e identificación llevado a cabo en dicha estación de servicio, los ocupantes de un vehículo que se encontraba repostando, «al percatarse de la presencia de los agentes dejaron con una actitud evasiva el vehículo en el surtidor y entraron al restaurante de la estación de servicio, levantando sospecha a la fuerza actuante», han explicado desde la Comandancia en un comunicado este sábado.

Ante esta sospecha, se procedió a la identificación del vehículo y los dos ocupantes: un varon mayor de edad y una menor. Según la Guardia Civil, el hombre trató «en reiteradas ocasiones, facilitar datos de identificación personales ficticios». Así las cosas, trasladaron a ambos hasta el acuartelamiento en aras de verificar su verdadera identidad.

Finalmente, confirmaron los agentes que se trataba de J. C. L. M., residente en la provincia de Barcelona y que posee 25 requisitorias judiciales, entre las que se encuentran varios señalamientos de detención, personación, averiguación de domicilio e ingreso en prisión, en su mayoría por delitos contra el patrimonio, cometidos a lo largo de toda la geografía española.

Entre los supuestos delitos cometidos por este hombre, tras la detención realizada en Huércal-Overa se consiguió atribuirle un hurto ocurrido en un establecimiento de la provincia de Burgos, donde el botín fue de 5.500 euros en efectivo.

Como resultado de esta actuación, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha detenido a este prófugo de la justicia y ha puesto a la menor a disposición de sus tutores legales, quedando salvaguardados los intereses superiores de la protección de los menores.