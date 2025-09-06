Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de Guardia Civil en la estación de servicio.

Detenido en Huércal-Overa un prófugo con 15 órdenes de detención y entrada en prisión

Fue localizado por la Guardia Civil durante un control en una estación de servicio cuando viajaba con una menor de edad

R. I.

Almería

Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:44

La Guardia Civil ha detenido en un área de servicio de la autovía A-7, perteneciente al término municipal de Huércal Overa, a un varón residente en Barcelona al que le constaban 25 requisitorias judiciales, entre las que se cuenta más de una quincena de órdenes de detención e ingreso en prisión.

La actuación llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Huércal Overa se inició cuando, durante un dispositivo de prevención y e identificación llevado a cabo en dicha estación de servicio, los ocupantes de un vehículo que se encontraba repostando, «al percatarse de la presencia de los agentes dejaron con una actitud evasiva el vehículo en el surtidor y entraron al restaurante de la estación de servicio, levantando sospecha a la fuerza actuante», han explicado desde la Comandancia en un comunicado este sábado.

Ante esta sospecha, se procedió a la identificación del vehículo y los dos ocupantes: un varon mayor de edad y una menor. Según la Guardia Civil, el hombre trató «en reiteradas ocasiones, facilitar datos de identificación personales ficticios». Así las cosas, trasladaron a ambos hasta el acuartelamiento en aras de verificar su verdadera identidad.

Finalmente, confirmaron los agentes que se trataba de J. C. L. M., residente en la provincia de Barcelona y que posee 25 requisitorias judiciales, entre las que se encuentran varios señalamientos de detención, personación, averiguación de domicilio e ingreso en prisión, en su mayoría por delitos contra el patrimonio, cometidos a lo largo de toda la geografía española.

Entre los supuestos delitos cometidos por este hombre, tras la detención realizada en Huércal-Overa se consiguió atribuirle un hurto ocurrido en un establecimiento de la provincia de Burgos, donde el botín fue de 5.500 euros en efectivo.

Como resultado de esta actuación, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha detenido a este prófugo de la justicia y ha puesto a la menor a disposición de sus tutores legales, quedando salvaguardados los intereses superiores de la protección de los menores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las preferencias gastronómicas y «muy saludables» de Zidane en un restaurante de Granada
  2. 2 Cuatro heridos en un accidente entre un camión y dos turismos en la A-44 en Campotéjar
  3. 3 Tormentas y granizo en varios puntos de Andalucía este sábado
  4. 4

    Albayda se queda sin terreno para construir tres décadas después de su nacimiento
  5. 5 El tren turístico urbano dejará de pasar por la Carrera del Darro a partir del 17 de septiembre
  6. 6 La ayuda de hasta 5.500 euros que lanza la Junta de Andalucía para autónomos
  7. 7

    Una hamburguesa cocinada en familia en El Bejarín
  8. 8 El truco para ver hasta 1.000 canales gratis en la televisión
  9. 9

    Las obras del Paseo de la Explanada alcanzan ya el 65% de ejecución
  10. 10 La OCU dice cual es el mejor detergente que deja la ropa blanco como el primer día por menos de 3,50 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Detenido en Huércal-Overa un prófugo con 15 órdenes de detención y entrada en prisión

Detenido en Huércal-Overa un prófugo con 15 órdenes de detención y entrada en prisión