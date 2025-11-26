Detenido por robar material de obra en una finca de Cuevas del Almanzora

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha detenido en Cuevas del Almanzora a un varón como presunto autor de un delito de robo ... con fuerza y otro de amenazas graves con un arma de fuego por unos hechos cometidos a mediados de noviembre en una pedanía del municipio cuevano.

Según ha indicado este miércoles la benemérita en un comunicado, durante la madrugada del día de autos, una persona sustrajo material de albañilería valorado en 4.000 euros de una finca de la zona. Horas más tarde, ya de día, este mismo individuo habría regresado al lugar con la intención de continuar con la sustracción. Fue en ese momento cuando lo sorprendió un vecino, quien dio aviso al propietario de la finca.

Al percatarse de que su presencia había sido descubierta, el presunto autor se dirigió hacia el vecino empuñando un arma de fogueo modificada y funcional, apuntándole y profiriendo amenazas, todo ello en presencia de la esposa y el hijo del testigo. La actitud cesó cuando llego el propietario de la finca, momento en el que el autor abandonó la zona en un vehículo cargado con el material sustraído, ha detallado el instituto armado.

Los afectados interpusieron denuncia por los hechos y la Guardia Civil inició diversas gestiones de investigación que permitieron localizar y detener al autor en la propia localidad de Cuevas del Almanzora. Durante la actuación se procedió a la intervención del arma utilizada y a la recuperación de parte del material sustraído. Este hombre fue puesto a disposición de los juzgados de Vera.

A raíz de estos hechos, la Guardia Civil ha recordado a la ciudadanía la importancia de comunicar cualquier incidencia o actividad sospechosa con la mayor inmediatez posible, a fin de facilitar una respuesta rápida y eficaz. Para ello, ha abundado en que están operativos los canales de contacto habituales: 062, aplicación AlertCops, 112 y a través de la página oficial de la Guardia civil (www.guardiacivil.es o mediante su sede Electrónica).

La Guardia Civil ha incidido en que alertar de inmediato a los servicios policiales ante situaciones como la descrita puede resultar determinante para asegurar una intervención más rápida y segura para todos los implicados.