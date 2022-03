'Todos los días son 8 de marzo' en Cuevas del Almanzora

'Todos los días son 8 de marzo', es el lema que Cuevas del Almanzora reivindica este 2022 para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Y con esa premisa, el alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández Liria, y la concejala de Igualdad, Melchora Caparrós, han presentado esta mañana el programa de actividades entorno a este día.

Un programa que comienza mañana mismo con la colocación de la pancarta de sensibilización en el balcón del Ayuntamiento, y que finalizará el próximo 23 de marzo con una conferencia para los alumnos y alumnas del IES Jaroso.

Las actividades se centran en uno de los objetivos básicos del carácter reivindicativo del 8 de marzo, que no es otro que el de la educación. Tal y como explica la concejala del área, «la educación es un pilar fundamental en la construcción de una sociedad más justa, que reconozca el papel de la mujer y que tenga como una de sus metas conseguir que ellas tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades que ellos, porque no hay libertad real si no hay igualdad real».

Por ello, un buen número de eventos están pensados de forma que lleguen a los más jóvenes. La tradicional ruta senderista 'Caminando junt@s por la igualdad' se realizará el próximo 6 de marzo, un nuevo Grafiti en el muro de la diversidad y la igualdad bajo el título 'Iguales' se pintará el día 7. Para el 10 de marzo, dos actividades más, una para los centros de primaria consistente en 'Un cuento de dragones, príncipes y princesas' por parte de Petronila; y otra, relacionada con el arte y la cultura, una conferencia sobre Mujeres Artistas en el Museo Antonio Manuel Campoy (AMC).

El recientemente inaugurado Rincón Violeta de la Biblioteca Municipal Álvarez de Sotomayor de Cuevas del Almanzora, será el escenario de un cuentacuentos el 12 de marzo, 'Daniela y las chicas piratas' y 'Taller de chapas en igualdad' y un día antes, la música será parte de las actividades del 8M con la actuación 'Concierto por Ellas' en el Cine-teatro Echegaray.

El domingo día 13, el mercado de Villaricos tendrá un stand informativo y una Feria del libro y a partir del día 14 y hasta el 23 se realizará la actividad del instituto 'Conspiración cupido. Una conferencia para reír y deconstruir'.

Y para llegar a toda la población este año se instalarán señales de 'cede el paso a la igualdad' en los alrededores de los centros escolares, para que no olvidemos la necesidad de reivindicar a cada paso el papel de la mujer en la sociedad en un contexto de mayor libertad basada en la igualdad real.

Melchora Caparrós ha recordado que «a pesar de la lucha por la igualdad y la visibilización de la mujer durante muchos años, siguen existiendo, desgraciadamente, actitudes machistas y nos queda mucho por hacer. Por ello, un año más desde la concejalía y el CMIM organizamos una nueva campaña de concienciación y sensibilización entorno al día 8 de Marzo».

Por su parte, el alcalde cuevano ha hecho énfasis en el lema del 8M cuevano, «todos los días son 8 de marzo, porque la igualdad de género de hoy será un mañana sostenible, será un futuro mejor, un mundo completo, en el que no se obvie a la mitad de su población, un mundo en el que ellas aporten todo su potencial, sin que existan cortapisas, sin que se oculten sus capacidades en medio de una sociedad que conserva aún gestos y maneras del machismo tradicional».