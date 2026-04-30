Diego Bonillo dona dos de sus obras a la biblioteca de Huércal-Overa

El Ayuntamiento de Huércal-Overa expone dos cuadros donados por el pintor local Diego Bonillo en la Biblioteca Municipal Gabriel Espinar, piezas que desde ahora ... pasan a formar parte del patrimonio artístico permanente del municipio.

Las obras forman parte exposición Metamorfosis, un proyecto en el que Bonillo ha explorado una mirada particular e íntima sobre personajes esenciales de la cultura española, han explicado desde el Consistorio en un comunicado este jueves. En esta ocasión, los protagonistas no podían ser otros que las figuras universales de la literatura: Don Quijote y Sancho Panza.

La elección de la Biblioteca Gabriel Espinar como ubicación para estos cuadros no ha sido casual. Se ha buscado crear un diálogo entre el arte pictórico y el literario, situando las imágenes de los personajes de Cervantes en el entorno natural de los libros. Junto a una célebre frase de Miguel de Cervantes, reforzando esa sinergia que el Ayuntamiento define como «cultura que llama a la cultura».

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha agradecido «una vez más a Diego Bonillo su inmensa generosidad con el pueblo de Huércal-Overa«. »Con esta donación, parte de su valioso legado ya reside en la Biblioteca Municipal, permitiendo que su arte sea accesible para todos los huercalenses que acuden diariamente a nuestra Biblioteca«, ha manifestado el regidor.