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Diego Bonillo dona dos de sus obras a la biblioteca de Huércal-Overa

Las piezas, que retratan a Don Quijote y Sancho Panza, forman parte de la serie Metamorfosis, una visión íntima del artista sobre figuras clave del acervo cultural español

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Las obras donadas por Bonillo se exhiben en la Biblioteca Municipal Gabriel Espinar.
Las obras donadas por Bonillo se exhiben en la Biblioteca Municipal Gabriel Espinar. (R. I.)

M. T.

Almería

El Ayuntamiento de Huércal-Overa expone dos cuadros donados por el pintor local Diego Bonillo en la Biblioteca Municipal Gabriel Espinar, piezas que desde ahora ... pasan a formar parte del patrimonio artístico permanente del municipio.

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Diego Bonillo dona dos de sus obras a la biblioteca de Huércal-Overa

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