Diego Teruel: «Cada canción de No Potable tiene un color diferente»

Tras un verano lleno de conciertos y festivales, No Potable sigue trabajando en lo que más les gusta hacer, música. Ellos definen su estilo como skareagerumbarock. Acaban de lanzar su primer vídeoclip dentro de su segundo disco. Con motivo del inminente lanzamiento de su segundo elepé hablamos con Diego Teruel, más conocido como «el Bombo», vocalista del popular grupo almeriense.

-¿Cuándo y cómo surge No Potable?

El grupo surge en el año 2009 en Barcelona. Pepe Campoy (voz) creó el grupo en Barcelona y al venirse a vivir aquí y volvió a montar un grupo de gente aquí pero con el mismo nombre del que tenía en la ciudad condal. Por No Potable han pasado muchos músicos pero la banda que sigue hoy en día y que ha grabado el primer y el segundo disco, se formó en el año 2015 aproximadamente.

-¿Quién forma la banda y qué función desempeña cada uno?

La banda está formada por Pepe Campoy a la voz, Rocky Guevara a la guitarra rítmica, Pedro Artero a la guitarra eléctrica, Rafa Linares al bajo, Diego Haro a la batería, Juan Gabriel a la trompeta y Pedro Haro al saxofón y yo, Diego Teruel también voz. Pero además también está Sonia, la mujer de Pepe que nos acompaña a todos los conciertos y José Ángel nuestro técnico de sonido.

-¿Por qué el nombre de No Potable?

Exactamente no lo sé. Tendrías que preguntarle a Pepe, pero él siempre cuenta que el nombre del grupo surge para tener publicidad en todas las fuentes de España donde el agua no es potable.

-¿Cuáles son vuestras influencias musicales?

Pues muchísimas, ten en cuenta que somos ocho tíos haciendo música con ocho formaciones musicales diferentes, ocho vidas totalmente diferentes. Eso influye positivamente en el grupo porque si compones una canción, no es lo mismo un grupo que sigue las mismas influencias a que sean totalmente diferentes. Nuestra influencia musical es fruto del mestizaje de todos los palos.

-Tal y como está el panorama, ¿creéis que ha llegado el momento de hacer ruido con vuestra música?

Nuestro concepto de ruido no está enfocado a un altavoz ni al sonido sino más bien a la perturbación que hay fuera, a las prisas, a la sobreinformación. No Potable quiere hacer mucho ruido pero aprovechándose del desencanto de la gente pero no concentradas en ninguna consigna política. No estamos relacionados con ninguna idea política solamente con la social. Lo que queremos ser ese grupo que la gente viene a ver y en una hora y media grita, suda y se lo pasa bien, queremos ser la desconexión de todo el ruido que hay fuera.

-¿En vuestro nuevo disco, ¿de qué hablan vuestras letras?

Tenemos temas para todo. Ruido es algo más general pero también hemos hecho un tema a las madres, a la gente que padece una enfermedad y pelea cada día por salir adelante, a la infancia… En realidad son temas muy sentimentales que salen de dentro y en los que quien los escucha se puede sentir identificado. Hablando en términos de sinestesia, cada canción de No Potable tienen un color diferente.

-¿Contáis con alguna colaboración en el nuevo disco?

Si, con el cantante de Los Demarras. En la canción «La Mejor del Jardín», dedicada a las madres. Nosotros escribimos la canción pensando en que estaba hecha para que la cantase él. Han colaborado más gente, como Alan Gimenez, percusionista de «En Espera» un grupo de Pechina, Chema Alonso a las teclas y Carlos Lozano al trombón.

-¿Dónde habéis grabado y con quién habéis contado para llevarlo a cabo?

Se maquetó aquí, con nuestro técnico José Ángel, después lo llevamos a Valencia dónde lo hemos grabado en los estudios RPM con Roger García. Ahí han grabado grupos como La Raíz, La Regadera, El Camión de la Basura y quisimos hacerlo ahí por la gran calidad del sonido. En total hemos dedicado más o menos un mes a la grabación.

-¿Quién ha producido el videoclip de Ruido?

El videoclip lo hemos hecho con Artclick, una empresa joven de Almería con años de experiencia en el sector. El guión lo hicimos entre Pablo Parson y yo, a mi se me ocurrió la idea principal y ellos la ejecutaron. El vídeoclip está grabado entre Almería y Granada y cuenta la historia de un joven que sucumbe al ruido que hay en la calle, situaciones que él no ha buscado pero se ha visto arrastrado a ello.

-¿Qué proyectos tenéis en el calendario?

Lo primero el lanzamiento del disco que sale el día 15 en Youtube. El día 1 de noviembre hemos organizado un concierto presentación del disco en el Teatro Cervantes de Almería. También estamos participando en el concurso del circuito de músicas populares Girando Por Salas (GPS), desde aquí aprovecho para pedirle a la gente que entre en la web del GPS se registre y nos vote. El 23 de noviembre tocaremos en Ciudad Real tocando con SFDK y Boikot. El 7 de diciembre en Madrid. El 21 de diciembre vuelven al Cervantes con Eskorzo y en Mayo en el festival Solazo de Almería. Aunque todavía nos faltan por cerrar más fechas.

-¿Como es No Potable en directo?

Conexión y retroalimentación. Tanto el público como nosotros rompemos con los problemas cotidianos durante el concierto, nos olvidamos de todo lo malo. No Potable no es los componentes del grupo en el escenario, sino que No Potable es la gente que canta y baila con nosotros mientras que dura el concierto. Un trueque de emociones.