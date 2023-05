«Me dijeron 'se dice que vais comprando votos', pero lo achaqué a estrategias del PP»

Daniel Serrano Almería Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Manuel Zamora está viviendo sus días más amargos desde que está en política, hace más de una década. El candidato del PSOE a la Alcaldía de Mojácar ha pasado de la euforia que supuso el acto con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a la tristeza más absoluta que le ha producido la detención de sus número 2 y 5 en la lista.

Pese a ello, apela a la presunción de inocencia de sus compañeros y espera que la Justicia haga su trabajo y lo aclare todo. Zamora ha pedido que «si hay alguna duda sobre el voto por correo, que se anule».

«Me da mucha pena todo esto, que haya dañado el nombre de Mojácar. También me resulta un poco raro que el Partido Popular a nivel local no haya querido hacer ninguna declaración, pero bueno, es lo que hay», ha trasladado a IDEAL minutos antes de empezar el puerta a puerta con el que despedirá una campaña electoral que, sin duda, le será difícil de olvidar.

–¿Cuándo y cómo se entera de las detenciones de sus compañeros?

–Un amigo me avisa el miércoles por la mañana de que la Guardia Civil ha entrado en la casa de Cristóbal –el número 5 de su lista– rompiendo la puerta y todo eso. A partir de ahí ya sabía que pasaba algo y me empezaron a llegar noticias sin parar.

–Si han detenido a su número 2 y a su número 5 usted también habrá sido investigado, ¿no?

–Yo hasta el momento no tengo constancia de ello. De hecho en mi casa no han entrado ni nada por el estilo. Ni espero que entren porque no tengo absolutamente nada que ver con estos presuntos hechos.

–Usted ha dicho en la televisión que no sabía nada, sin embargo, en un pueblo tan pequeño se espera que un candidato a la Alcaldía sepa lo que está pasando. ¿De verdad no tenía ni idea de lo que ocurría?

–Me había llegado lo típico de una campaña electoral. Hay quien te dice 'en el pueblo van diciendo que estáis comprando votos' pero lógicamente uno lo descarta porque yo no he dado ninguna orden para que se haga tal cosa. Yo lo achaco a que es mierda que nos está tirando el PP, pura estrategia. Lógicamente en un pueblo tan pequeño llegan tantos comentarios que uno no se cree nada. A mí estos días me han llegado comentarios de todo tipo pero uno no lo achaca a su partido, y menos sin haber dado orden de nada por el estilo.

–Tras escuchar esos comentarios, ¿se sintió traicionado cuando se produjeron las detenciones?

–Yo no. Pienso en la presunción de inocencia. Estos candidatos tienen que defenderse. Ya se sabrá toda la verdad.

–Desde hace años usted mismo ha denunciado este tipo de prácticas por parte del Partido Popular y la justicia siempre ha archivado los casos. Ahora una denuncia de Rosa María Cano, alcaldesa y 2 de la lista del PP, ha acabado con dos detenidos de su partido. ¿Qué le parece?

–Claro que lo he denunciado, muchísimas veces, en muchas elecciones. Lo de ahora me parece sorprendente. Yo he denunciado muchísimas veces esto porque creo en la democracia. En 2011 ya pusimos una denuncia todos los grupos de la oposición pidiendo que se controlase el voto por correo pero la junta electoral desechó las actuaciones. También hemos denunciado empadronamientos y demás pero todo quedó en aguas de borrajas. De la denuncia de Cano, a tres días de las elecciones, es complicado pronunciarse pero espero que la Justicia actúe bien.

–Los dos candidatos detenidos siguen en las listas y pueden salir elegidos el domingo. ¿Qué va a pasar con ellos?

–Podrían salir elegidos. Lo que pase con ellos todavía no lo sé. De momento existe la presunción de inocencia y se está haciendo un juicio mediático que lo mismo luego queda en nada. Ahora mismo la Ley no contempla eliminar a nadie de las listas ni poder cambiarlas. Confiamos en su presunción de inocencia y vamos a ver lo que pasa.

–¿Se sabe algo del proceso electoral? ¿Se mantiene el voto por correo?

–De momento no tenemos constancia de nada pero nosotros hemos pedido que se anule el voto por correo si hay algún tipo de sospecha de fraude. Estamos a la espera de que resuelva la junta electoral.

–En las redes sociales de su partido se borraron las fotos del acto con Félix Bolaños. ¿Ha habido tirón de orejas desde arriba?

–No. Por lo menos a mí nadie me ha dicho nada.

–¿Y por qué se borraron las fotos?

–Es lo normal en estos casos, creo que es lo que se suele hacer pero bueno, todo el mundo sabe que estuvo aquí y ya está. ¿Quién iba a saber lo que ha pasado?

–¿Cree que todo lo que ha ocurrido estos días ensucia el trabajo que usted lleva realizando desde hace tantos años por su pueblo?

–Creo que sí, pero son muchos los mensajes de ánimo que estoy recibiendo y eso la verdad que me sirve de apoyo y de fuerza para seguir hacia adelante.

–¿Se le ha pasado por la cabeza dimitir?

–Yo voy con la cabeza bien alta y con fuerzas para lo que pueda ocurrir el domingo. Me da mucha pena que esto haya dañado el nombre de Mojácar y también me resulta raro que el PP local no haya hecho ni quiera hacer ninguna declaración al respecto.