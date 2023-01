Dimite por sorpresa José Carmelo Jorge, el alcalde de Vera

El alcalde de Vera, José Carmelo Jorge, ha anunciado su dimisión «tras una legislatura complicada, salpicada por una pandemia nunca antes vista y cuyas consecuencias fueron complejas de lidiar desde el Ayuntamiento», ha trasladado el regidor a sus allegados. «Creo que durante estos casi 4 años de mandato he trabajado para transformar y mejorar Vera y para que nuestro pueblo pudiera dar la mejor de las respuestas a estas situaciones complicadas que hemos padecido», ha alegado.

El popular no será, por lo tanto, candidato del PP de Vera a las próximas municipales. «También quiero decir que he tenido la ayuda de un grupo extraordinario de concejales que han sabido estar a la altura de las circunstancias. Gracias a todos y cada uno de vosotros por vuestra ayuda, vuestro apoyo y vuestro gran trabajo», ha trasladado. Fuentes cercanas al PP apuntan al primer teniente de alcalde y delegado de Infraestructuras, Seguridad Ciudadana, Policía Local, Deportes y Comunicación, Alfonso García Ramos. García venía ejerciendo de hombre fuerte de Jorge durante los últimos años. Será, como primer teniente de alcalde, el que ejerza la alcaldía en funciones antes del pleno de investidura.

«Me voy por cuestiones de salud, los médicos me han recomendado descansar y estar tranquilo, circunstancia compleja en un municipio tan vivo como Vera y ante el inminente proceso electoral que se avecina. Me voy pensando que he aportado mi grano de arena para hacer una mejor Vera y más próspera», dijo.

Algonso García, maestro de profesión, es un apasionado del deporte. Sensillo, sociable, meticuloso y perfeccionista, entró en política hace poco más de una década en el seno del equipo de José Carmelo Jorge con el PP de Vera «por vocación de servicio público», ha trasladado él mismo. Formó parte de la Corporación Municipal en la oposición y después en el gobierno.

Desde pequeño ha vivido muy de cerca la política, su familia siempre ha estado vinculada a ella en el ámbito municipal. «Para hacer política para personas, tenemos que empezar por la base, por los municipios, la política más dura, pero también la más gratificante. El contacto directo con los problemas de nuestros vecinos, el acceso directo a sus necesidades. Y esa política debe partir desde los barrios», indica. El pleno de investidura tendrá que celebrarse en menos de dos semanas.