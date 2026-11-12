Diputación y Mojácar invierten 1,44 millones en modernizar 13 calles del entorno del Camino del Palmeral

La Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Mojácar han iniciado de forma conjunta las obras de transformación y modernización integral del entorno del ... Camino del Palmeral. El presidente de la institución provincial, José Antonio García Alcaina, y el alcalde del municipio mojaquero, Francisco García Cerdá, han realizado una visita técnica a la zona de actuación para supervisar in situ el estado de ejecución de unos trabajos destinados a revalorizar uno de los núcleos residenciales y turísticos clave del litoral.

El proyecto, enmarcado dentro de la línea de inversiones de los Planes Provinciales que la Diputación despliega en los 103 municipios de la provincia, cuenta con un presupuesto global de 1.444.300 euros. Bajo la denominación técnica de 'Mejoras de infraestructuras urbanas en Mojácar Playa', la intervención está cofinanciada por ambas administraciones y dispone de un plazo estimado de ejecución de diez meses.

La actuación abarca de manera coordinada un total de 13 vías públicas de Mojácar Playa: las calles Camino del Palmeral, Higuera de los Pastores, Vendaval, Tomillo, Levante, Las Adelfas, Agracejos, Charcos de Bermejo, Esquimo, Los Lirios, La Rumina, Cañada Aguilar y Rocío. El plan persigue optimizar la funcionalidad, la seguridad viaria y la estética urbana del sector, priorizando el tránsito peatonal mediante la configuración de itinerarios accesibles y continuos.

Renovación integral de las redes subterráneas y pavimentación

Durante el recorrido técnico, el presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, ha detallado las magnitudes de ingeniería civil que contempla el expediente. En el subsuelo, la obra acometerá la sustitución completa de las infraestructuras hidráulicas obsoletas mediante el tendido de más de 1.900 metros lineales de nuevas tuberías de abastecimiento de agua potable y 700 metros de conducciones de saneamiento.

En superficie, los trabajos comprenden la pavimentación y reasfaltado de 21.000 metros cuadrados de calzada, junto con la construcción y adecuación de más de 3.100 metros cuadrados de acerados. Estas dotaciones permitirán suprimir barreras arquitectónicas y garantizar la accesibilidad universal en todo el perímetro intervenido.

Por su parte, el alcalde de Mojácar, Francisco García Cerdá, ha destacado la trascendencia práctica que este paquete inversor tendrá para los residentes y visitantes de la localidad. El regidor ha subrayado que la renovación de los servicios básicos erradicará los problemas recurrentes de averías en las redes de suministro y evacuación de aguas, mejorando de forma sustancial la calidad de vida cotidiana y la imagen urbana del entorno del Palmeral.

Con el arranque de esta actuación en Mojácar Playa, la Diputación de Almería y el Consistorio mojaquero refuerzan su cooperación institucional para modernizar las infraestructuras municipales del Levante almeriense, dotando al municipio de servicios públicos eficientes y acordes a su dinamismo demográfico y turístico.