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Diputación y Mojácar invierten 1,44 millones en modernizar 13 calles del entorno del Camino del Palmeral

El presidente provincial, José Antonio García Alcaina, y el alcalde, Francisco García Cerdá, comprueban el inicio de unas obras que renovarán redes hidráulicas, calzadas y acerados en Mojácar Playa

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El alcalde de Mojácar, Fran García, y el presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaína, en la obra.

Marcos Tárraga

Mojácar

La Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Mojácar han iniciado de forma conjunta las obras de transformación y modernización integral del entorno del ... Camino del Palmeral. El presidente de la institución provincial, José Antonio García Alcaina, y el alcalde del municipio mojaquero, Francisco García Cerdá, han realizado una visita técnica a la zona de actuación para supervisar in situ el estado de ejecución de unos trabajos destinados a revalorizar uno de los núcleos residenciales y turísticos clave del litoral.

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