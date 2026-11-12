Divulgación y gastronomía con el toro bravo como protagonista en la Semana Cultural Taurina de Vera

Vera ha dado comienzo este miércoles a la XVI Semana Cultural del Club Taurino Veratense con una primera jornada que ha aunado gastronomía, divulgación y ... cultura taurina en los salones de Terraza Carmona y que ha tenido como protagonistas la presentación de las XXX Jornadas Gastronómicas 'El toro bravo en la cocina' y la charla-coloquio 'Luces y sombras del ojo del toro de lidia'.

La jornada empezó con la presentación de una edición especialmente significativa de 'El toro bravo en la cocina', que alcanza este año tres décadas desde su puesta en marcha en 1995 y que se celebrará durante este jueves 12 y viernes 13 de noviembre en servicio de almuerzo.

En la presentación participaron, junto al chef anfitrión Antonio Carmona, los cocineros Antonio Martínez Bleda, del Restaurante Frontera de Tobarra (Albacete); y Juan Rayos, fundador de La Herencia Finca Casa Grande, en Torre Pacheco (Murcia), dos de los profesionales invitados a esta edición.

Martínez Bleda, ha explicado el Ayuntamiento de Vera en una nota, desarrolla su trayectoria al frente de Restaurante Frontera, una casa de cocina tradicional manchega con más de cuatro décadas de historia, mientras que Juan Rayos participa desde La Herencia, proyecto gastronómico y de celebraciones que dirige desde hace más de dos décadas.

Las jornadas reunirán este año a diez prestigiosos chefs, ocho procedentes de la provincia de Almería y dos de ámbito nacional, además de Terraza Carmona como establecimiento anfitrión; y cada uno de los dos días participarán seis restaurantes que elaborarán de manera conjunta un menú en el que diferentes piezas de res brava se convierten en hilo conductor de propuestas que combinan tradición, producto y creatividad.

A lo largo de sus tres décadas de trayectoria, 'El toro bravo en la cocina' ha contado con la participación de más de 150 restaurantes, alrededor de 130 españoles y otros establecimientos procedentes de una veintena de países de Europa, América y Asia que los ha consolidado como una cita gastronómica estrechamente vinculada a Vera y a la familia Carmona.

Para este jueves, el menú incorpora las elaboraciones de Arcilla, Alinea, Rustir Bistrobar, Ginés Peregrín, Restaurante Frontera y Terraza Carmona, con propuestas como pithivier de zancarrón de toro de lidia, lasaña de utrero, risotto de trigo con rabo de cuatreño o estofado de jarrete de res brava.

El viernes, tomarán el relevo Entrefinos, Cuatro Hojas, Alquímico, La Herencia Finca Casa Grande, Asador Marino Tinta Negra y Terraza Carmona, que completarán dos jornadas concebidas para explorar las posibilidades gastronómicas de la carne de res brava desde diferentes estilos culinarios.

Carteles de las tres décadas de la cita anual en Terraza Carmona.

Luces y sombras

Tras la presentación gastronómica, la primera sesión de la Semana Cultural continuó con la charla-coloquio 'Luces y sombras del ojo del toro de lidia', protagonizada por los veterinarios especializados Manuel Sanes y Juan Seva.

Durante su exposición, abordaron diferentes aspectos relacionados con el sistema visual del toro de lidia, desde su campo de visión y la nitidez con la que percibe su entorno hasta la percepción de los colores y las diferentes lesiones y patologías oculares, además de analizar cómo estas características pueden influir en el comportamiento del animal tanto en el campo como durante la lidia.

Se trata este de un ámbito que cuenta con investigación científica específica: Juan Seva ha participado en distintos estudios sobre la anatomía y la visión del toro de lidia, incluidos trabajos sobre campo visual, estado refractivo y resolución visual, mientras que tanto Seva como José Manuel Sanes han participado en investigaciones sobre la discriminación de colores en la retina del ganado bravo.

La XVI Semana Cultural del Club Taurino Veratense continuará el 19 de noviembre con el coloquio 'Uceda Leal: tres décadas de clasicismo', protagonizado por el matador de toros Uceda Leal; y el 20 de noviembre, tendrá lugar la entrega de los trofeos a los triunfadores de la temporada taurina veratense, entre ellos, el XXVIII Trofeo Antonio Carmona a Víctor Hernández y el II Trofeo Paco de Haro al toro 'Cantaor', de la ganadería de Julio de la Puerta.

La programación, coordinada y moderada por el periodista Manolo Guillén, está organizada por el Club Taurino Veratense con la colaboración de Terraza Carmona y el Ayuntamiento de Vera, y ofrecerá durante este mes diferentes propuestas que permitirán acercarse al mundo del toro desde la gastronomía, la ciencia, la historia y la propia actualidad taurina.