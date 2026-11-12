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Divulgación y gastronomía con el toro bravo como protagonista en la Semana Cultural Taurina de Vera

La primera jornada ha abordado la visión del toro de lidia y ha servido de presentación de la XXX edición de 'El toro bravo en la cocina', que reúne en Terraza Carmona a diez reconocidos chefs

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Presentación de las jornadas del toro de lidia de Vera.

Marcos Tárraga

Almería

Vera ha dado comienzo este miércoles a la XVI Semana Cultural del Club Taurino Veratense con una primera jornada que ha aunado gastronomía, divulgación y ... cultura taurina en los salones de Terraza Carmona y que ha tenido como protagonistas la presentación de las XXX Jornadas Gastronómicas 'El toro bravo en la cocina' y la charla-coloquio 'Luces y sombras del ojo del toro de lidia'.

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