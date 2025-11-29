Dos años de cárcel por golpear a un hombre con la barra del sillín de una bici en Pulpí
Los hechos ocurrieron en julio de 2019, cuando el acusado, que tenía antecedentes penales, se presentó en la vivienda de la víctima y, tras iniciar una disputa, le asestó «un fuerte golpe en la frente»
Europa Press
Almería
Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:32
El Juzgado de lo Penal número 4 de Almería ha condenado a un hombre a dos años de prisión por golpear con la barra del ... sillín de una bicicleta a otro varón durante una discusión en Pulpí.
Los hechos ocurrieron en julio de 2019, cuando el acusado, que tenía antecedentes penales, se presentó en la vivienda de la víctima y, tras iniciar una disputa, le asestó «un fuerte golpe en la frente» con la pieza metálica. La agresión le provocó una herida cortante de tres centímetros que requirió puntos de sutura, diez días de curación -con siete de incapacidad moderada- y una cicatriz como secuela.
En la sentencia, consultada por Europa Press, el juzgado considera probado que el hombre actuó «con ánimo de atentar contra la integridad física» del otro varón mediante el uso de un «instrumento peligroso», por lo que lo declara autor de un delito de lesiones.
La resolución fija una indemnización de 3.869,82 euros por las lesiones y secuelas ocasionadas, cantidad que el condenado ha ingresado previamente en la cuenta de consignaciones judiciales para reparar el daño.
La jueza ha acordado la suspensión de la pena de prisión durante tres años, condicionada a que no delinca en ese periodo y a que abone una multa de 576 euros. El fallo establece también la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de la víctima durante tres años y la prohibición de comunicarse con él durante ese tiempo.
El procedimiento se ha resuelto mediante conformidad al inicio de la vista celebrada el 29 de septiembre de este año, lo que ha permitido dictar sentencia firme en el mismo acto tras renunciar las partes a presentar recurso.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión