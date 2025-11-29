Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pulpí

Dos años de cárcel por golpear a un hombre con la barra del sillín de una bici en Pulpí

Los hechos ocurrieron en julio de 2019, cuando el acusado, que tenía antecedentes penales, se presentó en la vivienda de la víctima y, tras iniciar una disputa, le asestó «un fuerte golpe en la frente»

Europa Press

Almería

Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:32

Comenta

El Juzgado de lo Penal número 4 de Almería ha condenado a un hombre a dos años de prisión por golpear con la barra del ... sillín de una bicicleta a otro varón durante una discusión en Pulpí.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La viróloga Margarita del Val lanza un mensaje por la vacunación de la gripe: «No me deja tranquila»
  2. 2 Hoy se inauguran las luces de Navidad en Granada: horario, nieve artificial y villancicos
  3. 3 La Policía Nacional investiga la muerte de dos jóvenes en Jaén
  4. 4 Muere Fermina Jiménez, histórica del feminismo y CajaGranada
  5. 5 El restaurante de Granada que triunfa a base de arroces y cachopos: «Queremos abrir otro local»
  6. 6 Meteorólogos advierten de cómo serán las tormentas en Granada este domingo
  7. 7 La traductora que dejó su trabajo en Barcelona para cultivar la fruta del dragón en un pequeño pueblo de Granada
  8. 8

    La oferta de pisos por menos de 200.000 euros desaparece de Pajaritos, Plaza de Toros y Fígares
  9. 9 Le reventó el ojo a un hombre en un pub de Granada y ahora va ir siete años a la cárcel
  10. 10

    «El precio de la vivienda en Granada está topando y va a dejar de subir»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Dos años de cárcel por golpear a un hombre con la barra del sillín de una bici en Pulpí

Dos años de cárcel por golpear a un hombre con la barra del sillín de una bici en Pulpí